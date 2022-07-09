Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yıllardır yaptığı yardımlarla da adından söz ettiren Haluk Levent, bu kez çok farklı şekilde gündem oldu. Kurban Bayramı'nı gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla kutlayan şarkıcı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 53 yaşındaki sanatçıya takipçilerinden, "Hafızamdan nasıl silebilirim?", "Abi kaşlar lens mi?", "Şort linki gelir mi?" gibi yorumlar geldi. dedi. İşte Haluk Levent'in o paylaşımı...