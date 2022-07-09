09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

Haluk Levent'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yıllardır yaptığı yardımlarla da adından söz ettiren Haluk Levent, bu kez çok farklı şekilde gündem oldu. Kurban Bayramı'nı gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla kutlayan şarkıcı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 53 yaşındaki sanatçıya takipçilerinden, "Hafızamdan nasıl silebilirim?", "Abi kaşlar lens mi?", "Şort linki gelir mi?" gibi yorumlar geldi. dedi. İşte Haluk Levent'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.07.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 18:08
  • 1
  • 23
Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

Rock müziğin başarılı isimlerinden Haluk Levent, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

Aynı zamanda 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren AHBAP Derneği'nin Kurucu Başkanı olan usta sanatçı, mini şortlu bir fotoğrafını yayınlayarak, "İyi bayramlar canlarım" mesajını yazdı.

  • 3
  • 23
Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

'ERŞAN KUNERİ'YE BENZETTİLER

Birçok kullanıcı, Haluk Levent'in çok konuşulan kombinini, komedyen Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisinde hayat verdiği karakterin stiline benzetti. "Cem Yılmaz'ın bu kombini Haluk Levent'ten aldığını biliyor muydunuz?" yorumu dikkatlerden kaçmadı.

  • 4
  • 23
Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

"ŞORTUN LİNKİ GELİR Mİ?"

Twitter'de 5.9 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, kısa sürede 27 binden fazla beğeni ve 250 retweet aldı. Sosyal medyada gündem olan Haluk Levent'e gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • 5
  • 23
Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı! “Hafızamdan nasıl silebilirim?”

"BU GÖRSELİ HAFIZAMDAN NASIL SİLEBİLİRİM?"

- Kot şortta Haluk Levent, slip mayoda Fedon. Çok zorlu rakiplerim var!

- Sanatıyla gündeme gelmek isteyen Haluk Levent, fiziğiyle göz doldurdu.

- Abi kaşlar lens mi?

- Abi gözüm kanadı, bu ne! Allah'ını seviyorsan kaldır şunu.

- Haluk abi sen yaslanarak kendine iyilik yapıyorsun güven bana.

- Şortun linki gelir mi?

- Bu fotoğraf nasıl olur da benim koleksiyonumda bulunmaz? Hemen tam sayfa çıktısını alıp arşivleyeceğim.

- Bu görseli hafızamdan nasıl silebilirim?