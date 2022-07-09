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Haberler Galeri Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları da beğeni topladı. Kızı İrem Kutluay'ın son hali ise görenleri hayran bıraktı. İşte güzelliğiyle annesini sollayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...

Giriş Tarihi: 09.07.2022 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 19:01
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Düzgün fiziği ile senelere 'Bana mısın' demeyen güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. 2 çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi topluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNLÜKLERİ DİKKATLERDEN KAÇMIYOR

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.