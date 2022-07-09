Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın kızı İrem annesini solladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları da beğeni topladı. Kızı İrem Kutluay'ın son hali ise görenleri hayran bıraktı. İşte güzelliğiyle annesini sollayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son hali...