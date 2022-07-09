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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa süreli ayrılığın ardından evlilik kararı almıştı. 14 Şubat'ta sevgilisine evlilik teklif eden Koç, geçtiğimiz haftalarda ailesini alarak kız istemeye gitmişti. Yakınlarının katıldığı törenle nişanlanan çiftin evlilik tarihi belli oldu. Evlenecekleri güne karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti şimdiden hazırlıklar için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:11
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

Son günlerde birlikte tatil yaparken verdikleri pozlarla gündemde olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğün tarihi belli oldu.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

Bir süredir düğün hazırlığında olan çift evlenecekleri güne karar verdi.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik hazırlığıyla gündeme geliyor. Oğuzhan Koç, daha önce düğün hakkında "İkimizin de takvimi çok yoğun, net tarih belirleyemedik" açıklamasını yapmıştı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

Sosyal medyada yayınladıkları aşk pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çiftin, düğün tarihine karar verdikleri ortaya çıktı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

SINIRLI SAYIDA DAVETLİ

'Magazin D Yaz' programının haberine göre; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 28 Ağustos'ta sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek nikâh töreninde dünyaevine girecek.