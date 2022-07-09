Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah tarihi belli oldu! Herkes katılamayacak...

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa süreli ayrılığın ardından evlilik kararı almıştı. 14 Şubat'ta sevgilisine evlilik teklif eden Koç, geçtiğimiz haftalarda ailesini alarak kız istemeye gitmişti. Yakınlarının katıldığı törenle nişanlanan çiftin evlilik tarihi belli oldu. Evlenecekleri güne karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti şimdiden hazırlıklar için kolları sıvadı.