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Hakim'de Azem izleri takip ediyor Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği atv'nin iddialı dizisi "Hakim" Pazartesi akşamı 5.bölümü ile ekranlara geliyor!

Giriş Tarihi: 07.05.2022 17:22
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Hakim’de Azem izleri takip ediyor Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar.

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Hakim’de Azem izleri takip ediyor Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

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Hakim’de Azem izleri takip ediyor Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

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Hakim’de Azem izleri takip ediyor Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır...

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Hakim’de Azem izleri takip ediyor Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır.