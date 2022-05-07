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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! "Babasının kopyası"

2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, iki yıl sonra kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses ayrılığın ardından annesi Ayşegül Yıldız ile yaşamaya başladı. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti. Şimdilerde annesinin boyuna yetişen Elif Ada, son haliyle olay oldu. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses...

Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:55
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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! Babasının kopyası

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada dünyaya gelmişti.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! Babasının kopyası

Sık sık babasına benzerliğiyle gündem olan Elif Ada, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! Babasının kopyası

Büyüdükçe İbrahim Tatlıses'e daha çok benzeyen Elif Ada, yeni yaşını babası ve annesi ile birlikte kutladı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! Babasının kopyası

Pastasını üfleyen Elif Ada "Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çookk seviyorum" dedi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! Babasının kopyası

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.