İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada son haliyle olay oldu! "Babasının kopyası"

2011 yılında nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, iki yıl sonra kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses ayrılığın ardından annesi Ayşegül Yıldız ile yaşamaya başladı. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti. Şimdilerde annesinin boyuna yetişen Elif Ada, son haliyle olay oldu. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses...