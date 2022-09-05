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Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu

2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan ikinci çocuk müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum.' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Kaya, daha sonra kız bebek beklediklerini müjdelemişti. Bu mutlu haberi bu kez Instagram hesabından duyuran Hazal Kaya kızının adını da açıkladı. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 12:15
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Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu

Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

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Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu

Hazal Kaya, önceki gün yayınladığı gönderi ile suskunluğunu bozmuş, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etmişti.

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Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu

"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." şeklinde konuşmuştu.

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Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu

HAZAL KAYA BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Yönetmen ve oyuncu Ali Atay ile 2019'da dünyaevine giren Hazal Kaya, ikinci bebeğinin cinsiyetini konserde açıklamıştı.

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Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu

KIZ BEBEK GELİYOR

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı.