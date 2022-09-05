05 Eylül 2022, Pazartesi
Hazal Kaya kızının ismini açıkladı! “Sürpriz yumurta yükleniyor” diyerek duyurdu
2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan ikinci çocuk müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum.' açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Kaya, daha sonra kız bebek beklediklerini müjdelemişti. Bu mutlu haberi bu kez Instagram hesabından duyuran Hazal Kaya kızının adını da açıkladı. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı.
Giriş Tarihi: 05.09.2022 12:15
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