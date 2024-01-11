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Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur, yıllar önce Marmaris'e yerleşmiş ve kendisine gözlerden uzak bir hayat kurmuştu. Hayranlarının kendisini merak etmesi üzerine sosyal medya hesabından son halini paylaşan usta şarkıcı, "Toprak olur, taş olurum yolunuz da yoldaş olurum.. Merak etmeyin siz." notunu ekledi. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

Giriş Tarihi: 11.01.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:11
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Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

Son yıllarda gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris'te yaşamaya başlamıştı.

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Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

78 yaşındaki Ferdi Tayfur, hayranlarının kendisini sık sık merak etmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

Yaptığı paylaşıma "Toprak olur, taş olurum yolunuz da yoldaş olurum… Merak etmeyin siz." notunu ekledi.

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Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

Ferdi Tayfur'un, evinde dinlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşması takipçileri tarafından beğeni topladı.

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Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

Ünlü ismin hayranları Ferdi Tayfur'un bu paylaşımı altına yüzlerce yorum yaptı.