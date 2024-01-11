Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur’dan sevenlerine mesaj! Son halini paylaştı! “Toprak olurum taş olurum...”

Arabesk müziğin babası Ferdi Tayfur, yıllar önce Marmaris'e yerleşmiş ve kendisine gözlerden uzak bir hayat kurmuştu. Hayranlarının kendisini merak etmesi üzerine sosyal medya hesabından son halini paylaşan usta şarkıcı, "Toprak olur, taş olurum yolunuz da yoldaş olurum.. Merak etmeyin siz." notunu ekledi. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...