İlk soruda joker kullandı! Elenmekten son saniyede kurtuldu! İşte Milyoner'e damga vuran o an...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı sevilen bilgi yarışması bu hafta da milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa katılan Mehmet Bilgin damga vurdu. İlk soruda son saniyeye kadar bekleyen Bilgin elenmesine bir saniye kala seyirci jokerini kullanma kararı aldı. Seyircilerin yüzde 97 oy verdiği şıkkı seçen Bilgin son saniyede elenmekten kurtuldu. İşte o anlar...