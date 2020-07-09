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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayınlanan her sezonuyla adından söz ettiren İspanyol dizisi La Casa De Papel hayranları yeni sezon tarihini merak ediyor. Ülkemizde de geniş hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in son sezonu nisan ayında ekranlara gelmişti. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:39
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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanyol dizisi La Casa De Papel yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. 4. sezonu 3 Nisan tarihinde tüm dünyada yayınlanan dizinin hayranları 5. sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti.

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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.