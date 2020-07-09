La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Yayınlanan her sezonuyla adından söz ettiren İspanyol dizisi La Casa De Papel hayranları yeni sezon tarihini merak ediyor. Ülkemizde de geniş hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in son sezonu nisan ayında ekranlara gelmişti. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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