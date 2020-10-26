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Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Sunucu Hakan Hatipoğlu ve Deniz Akkaya, önceki akşam Akatlar'da benzincide kameralara yakalandı. Görüntülendiklerini fark eden Hatipoğlu ve Akkaya, büyük panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 11:16
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Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Sunucu Hakan Hatipoğlu ve eski manken Deniz Akkaya Akatlar'daki benzincide görüntülendi. Objektifleri fark eden ikili, panik oldu.

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Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu, önceki akşam Akatlar'daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı.

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Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşayan ikili önce el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Muhabirlere "Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" diye soran Hatipoğlu, daha sonra "Deniz Hanım'la peş peşe benzin alıyoruz" diye açıklama yaptı.

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Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Akkaya'yla "Deniz'ciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar" diyerek vedalaşan Hakan Hatipoğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

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Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Deniz Akkaya da şaşkınlığını "Hayrola burada ne işiniz var?" diyerek dile getirdi. "Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum" diyen eski manken, benzincide Hakan Hatipoğlu'yla denk gelmesi sorulduğunda ise "Allah'ın işi" yorumunu yaptı.