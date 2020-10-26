Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşayan ikili önce el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Muhabirlere "Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?" diye soran Hatipoğlu, daha sonra "Deniz Hanım'la peş peşe benzin alıyoruz" diye açıklama yaptı.