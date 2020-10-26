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26 Ekim 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…
Hakan Hatipoğlu ile Deniz Akkaya’nın panik gecesi! Baş başa yakalanınca…
Sunucu Hakan Hatipoğlu ve Deniz Akkaya, önceki akşam Akatlar'da benzincide kameralara yakalandı. Görüntülendiklerini fark eden Hatipoğlu ve Akkaya, büyük panik yaşadı.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 11:16