Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Geri dönüş sinyali verdi

Çıkışta soruları yanıtlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti kadar oğulları Karan Özçivit de ilgi odağı oldu. Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, 'Bakıcınız var mı?' sorusuna "Şu an bakıcımız yok" diye yanıt verdi, Burak Özçivit de "Böyle idare ediyoruz, çok güzel" dedi.