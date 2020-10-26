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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Geri dönüş sinyali verdi Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den sevenlerine müjde! Geri dönüş sinyali verdi
Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün Akatlar'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Doğumdan sonra Karan'ın bakımı için setlere ara veren Evcen'den setlere geri dönüş sinyali geldi.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:13
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı.
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Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam oğulları Karan ile görüntülendi. Ünlü çift Akatlar'daki Elbet adlı mekanda akşam yemeği yedi.
Çıkışta soruları yanıtlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti kadar oğulları Karan Özçivit de ilgi odağı oldu. Oğlunun doğumuyla setlere ara veren Fahriye Evcen, 'Bakıcınız var mı?' sorusuna "Şu an bakıcımız yok" diye yanıt verdi, Burak Özçivit de "Böyle idare ediyoruz, çok güzel" dedi.
Uzun zamandır setlerden uzak kalan Evcen, bu konu hakkında da "Setleri çok özledim ama tabii ki Karan'ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor" diye konuştu. Oyuncu, muhabirlerin, "Karan'ı sete götürür müsünüz?" sorusuna "Çalıştığım zaman muhtemelen bir destek alacağım ama sete de götüreceğim günler olacaktır" diye yanıt verdi