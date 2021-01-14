"Hainliğin kitabını yazmışsın" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Yeni isim geliyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır'ın masada aldığı karar sonrasında olacaklar merak ediliyor. Tipi'nin hatasını telafi etmeye çalışan Hızır ailesini de korumak zorundadır. EDHO 178. son bölümde; Alparslan amcasını kurtarmak için Korkmazların ipini çekmek istiyor. Diğer yandan Ceylan, Ebru'nun peşindedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman...