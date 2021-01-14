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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Hainliğin kitabını yazmışsın" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Yeni isim geliyor... "Hainliğin kitabını yazmışsın" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Yeni isim geliyor...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. EDHO son bölümde; Tipi'nin ortadan kaybolması ve Rafet'i öldürmesi sonrasında ortalık hepten karışacak. Hızır arkadaşı için kendi başını masaya koyuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümde; Ebru'nun hainlikleri ortaya çıkarken, Ceylan'ın nefesi ensesindedir. Dizinin yeni bölüm fragmanı bekleniyor.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 18:59
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır'ın masada aldığı karar sonrasında olacaklar merak ediliyor. Tipi'nin hatasını telafi etmeye çalışan Hızır ailesini de korumak zorundadır. EDHO 178. son bölümde; Alparslan amcasını kurtarmak için Korkmazların ipini çekmek istiyor. Diğer yandan Ceylan, Ebru'nun peşindedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün akşam ekrana gelmedi. ATV yayın akışı içerisinde 19:45'de Kupa Günlüğü, 20:45'de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. FRAGMAN GELDİ Mİ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
YAMANLARIN HAİN PLANI
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.