14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Özge Yağız, Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemin dizisiyle oyunculuğa adım atan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yağız, Sol Yanım'daki başarısıyla adından söz ettirdi. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi merak konusu oldu. Özge Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 17:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 17:39
  • 1
  • 116
Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Sol Yanım dizisinde Serra karakterine hayat veren Özge Yağız başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eski dizisi 'Yemin'deki rol arkadaşı ile aşk yaşadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Özge Yağız'ın sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 116
Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

BİRKAN SOKULLU

  • 3
  • 116
Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

  • 4
  • 116
Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

  • 5
  • 116
Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK