Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! O da ünlü çıktı

Özge Yağız, Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemin dizisiyle oyunculuğa adım atan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yağız, Sol Yanım'daki başarısıyla adından söz ettirdi. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun sevgilisi merak konusu oldu. Özge Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...