Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

Arıza dizisinde canlandırdığı Derya Tekinoğlu karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazal Benli, güzelliği ile de adından söz ettiren isimlerden. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler aynı zamanda oyuncuları da araştırıyor. Arıza'nın Derya'sının sevgilisi var mı? Hazal Benli'nin boyu kilosu? gibi sorular merak edilirken güzel oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Hazal Benli ve diğer ünlülerin yaşları...