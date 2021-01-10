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Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

Arıza dizisinde canlandırdığı Derya Tekinoğlu karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazal Benli, güzelliği ile de adından söz ettiren isimlerden. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler aynı zamanda oyuncuları da araştırıyor. Arıza'nın Derya'sının sevgilisi var mı? Hazal Benli'nin boyu kilosu? gibi sorular merak edilirken güzel oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Hazal Benli ve diğer ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 10.01.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 16:28
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Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

Arıza dizisinde Derya karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazal Benli yaşı ile de duyanları şaşırttı. İşte ünlülerin yaşları...

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Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

BAHAR ŞAHİN

26 Mayıs 1997

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Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963