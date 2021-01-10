Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin... Arıza'nın Derya'sı herkesi şaşırttı! Meğer Hazal Benli'nin... Arıza dizisinde canlandırdığı Derya Tekinoğlu karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazal Benli, güzelliği ile de adından söz ettiren isimlerden. Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler aynı zamanda oyuncuları da araştırıyor. Arıza'nın Derya'sının sevgilisi var mı? Hazal Benli'nin boyu kilosu? gibi sorular merak edilirken güzel oyuncunun yaşı da araştırılıyor. İşte Hazal Benli ve diğer ünlülerin yaşları... Giriş Tarihi: 10.01.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 16:28
Arıza dizisinde Derya karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazal Benli yaşı ile de duyanları şaşırttı. İşte ünlülerin yaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BAHAR ŞAHİN
26 Mayıs 1997
BEREN GÖKYILDIZ
2009 yılında dünyaya geldi.
KADİR İNANIR
15 Nisan 1949
HÜLYA AVŞAR
10 EKİM 1963