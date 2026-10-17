SON YAZ DİZİSİYLE ŞÖHRETİ YAKALADI

Aşk Ağlatır ve Son Yaz gibi yapımlarla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan oyuncu, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Mercan Köşk'te Cemre karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, bu kez rol aldığı projelerle değil, ailesinden bir isimle gündeme geldi.