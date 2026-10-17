Hafsanur Sancaktutan’ın ablası Edanur'la benzerliği dikkat çekti
ATV'nin sevilen dizisi Mercan Köşk'te Cemre karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, bu kez ablasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kendisinden yalnızca bir yaş büyük ablasıyla benzerliği görenleri şaşırttı.
Ekran yolculuğuna 2018 yılında Gülperi dizisinde canlandırdığı Fidan karakteriyle başlayan Hafsanur Sancaktutan, kısa sürede oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başardı.
SON YAZ DİZİSİYLE ŞÖHRETİ YAKALADI
Aşk Ağlatır ve Son Yaz gibi yapımlarla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan oyuncu, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Mercan Köşk'te Cemre karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, bu kez rol aldığı projelerle değil, ailesinden bir isimle gündeme geldi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sancaktutan'ın ablasıyla birlikte çekilen fotoğrafları yeniden ilgi odağı oldu. Kendisinden yalnızca bir yaş büyük olan ablasıyla yan yana görüntülenen oyuncunun benzer yüz hatları dikkat çekti.
BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İki kardeşin fotoğraflarını görenler, aralarındaki şaşırtıcı benzerliği konuşmaya başladı. Özellikle yüz hatlarındaki ortak özellikler, kardeşlerin ikizleri andırdığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi.
Fotoğrafta beyaz elbise giyen kişi, Hafsanur Sancaktutan'ın ablası Edanur Sancaktutan'dır.
20 Mart 2000 doğumlu Hafsanur Sancaktutan, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. 2018 yılında ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu, ilerleyen yıllarda farklı televizyon dizilerinde rol alarak kariyerini geliştirdi.
Sancaktutan, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Mercan Köşk'te Cemre Demiray karakterine hayat veriyor.