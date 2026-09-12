Cemre'nin ilerleyen bölümlerde birçok gerçekle karşılaşacağını belirten oyuncu, "Cemre'nin ileriki yolları, öğrenecekleri, hissettikleri ve beklentileri çok değişecek. Şaşkınlığa uğradığı, doğru bildiklerinin yanlış olduğunu öğrendiği anlar olacak. Cemre'yi seviyorum, çok güzel kalbi olan bir kız" ifadelerini kullandı. "BEN CEMRE KADAR CESUR OLMAYABİLİRİM" Dizide Cemre'nin, evlendiği adamın ortadan kaybolmasının ardından gerçeği öğrenmek için geçmişin izlerini sürmesiyle ilgili konuşan Sancaktutan, kendisinin böyle bir durumda ne yapacağını da anlattı. "Evlendiği adam bir anda ortadan kayboluyor, o da geçmişin izlerini ortaya çıkarmak için peşinden gidiyor. Orada bir belirsizlik var. Neden ortadan kaybolduğunu insan olarak çok merak ediyorsun. Bu belirsizliği yok etmek ve öğrenmek için giderim. Ama Cemre çok tehlikeli şeylerin içinde bulacak kendini. Ben onun kadar cesur olmayabilirim. Belki uzaktan araştırırım, belki giderim ama daha kolay ve çabuk pes edebilirim" dedi.

Kendisinin yüzleşmekten korkabileceğini belirten oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü ortada bir terk edilme var. Kocam evlendiğim gün beni terk etse 'Acaba hiç sevmemiş miydi, beni buraya kadar nasıl getirebildi, aptal yerine mi kondum?' Bunları öğrenmek istemeyebilirim bir yerde. Hafsa olarak hem öğrenmek isterim hem de öğreneceklerimden korkarım. Ama muhtemelen yüzleşmekten korktuğum birçok şeyi de yapardım." "GEÇMİŞİMİZLE YÜZLEŞİRSEK GERÇEKTEN ARKADA BIRAKABİLİRİZ" Geçmişin insan hayatındaki etkisine de değinen Sancaktutan, geçmişten tamamen kurtulmanın ancak yüzleşmeyle mümkün olabileceğini ifade etti. "Bence herkes geçmişi bir yere kadar unutabilir ama sadece bunu tamamen arkamızda bırakmış olmuyoruz. Eğer geçmişimizle yüzleşirsek o zaman bir şeyleri gerçekten arkada bırakmış oluruz. Yüzleşme kısmı zor; insanın duygusal olarak her zaman kaldırabileceği bir şey değil. Geçmişle doğru yüzleştiysen gelecekte tekrar bu tarz şeyler yaşadığında çok daha güzel üstesinden geliyorsun. Üzerini kapatmamak önemli. Yoksa hiçbir şey unutulmuyor."

"CEMRE'Yİ TUTUP SARMAK İSTİYORUM" Cemre'nin kendisini en çok etkileyen özelliklerini de anlatan Sancaktutan, karakterin pes etmemesine dikkat çekti. "Pes etmeyişi, bir şeyleri öğrenmek için sonuna kadar gidiyor olması. Çok koruyucu bir kadın. Sorumluluk alan, güçlü, ayakları yere basan bir kadın olması beni etkiliyor. Üzülüyorum ona çünkü herkes onun deli olduğunu düşünüyor başta, kimse inanmıyor. Tutup sarmalayasım geliyor Cemre'yi." "MERSİN İNSANI ÇOK SICAK" Dizinin çekimleri için Mersin'de bulunan Hafsanur Sancaktutan, şehirdeki deneyimlerini de paylaştı. "Mersin insanı çok sıcak, memleket zaten sıcak. Ekip çok tatlı. Hem oyuncu arkadaşlarımla hem de set arkasındaki meslektaşlarımla çok keyifli çalışıyoruz. Bir de günün sonunda işimizi yapma motivasyonumuz var, keyif alıyoruz. Yorgun olduğumda arkadaşlarımdan güç alıyorum ya da 'Ben daha güçlü olmalıyım ki onlar da benden güç alabilsin' diyorum. Çok paylaşımcı bir iş yapıyoruz, o yüzden güzel gidiyor."

"KUŞGÖZÜ LAHMACUN HARİKA, EN AZ 10 TANE YİYORSUN" Dizinin farklı bir coğrafyayı ekrana taşımasının kendileri için de heyecan verici olduğunu söyleyen oyuncu, Mersin halkının ilgisinden memnun olduğunu belirtti. "Mersin'in insanı da çok heyecanlı. Memleketlerini tanıtacağımız için mutlular, bize kucak açtılar. İstanbul'da daha çok çekim yaptığımız için bu bölgelerdeki insanların kucak açışını özlemişiz. Çok güzel bir memleket." Mersin mutfağından en sevdiği lezzetleri de anlatan Sancaktutan, "Kebabı çok güzel, kuşgözü lahmacun var, harika... Yemeğe bir oturuyorsun, küçük küçük en az 10 tane yiyorsun. Tantuniyi de çok severim ama benim için ilk sırada kuşgözü geliyor. Künefesinin de güzel olduğunu duydum ama denemeye fırsat bulamadım. En kısa zamanda deneyeceğim" dedi. "BU MESLEĞİ SEÇMEM HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU" Hayatındaki en önemli dönüm noktasının oyunculuğa başlaması olduğunu belirten Sancaktutan, 17 yaşında başladığı mesleğin kendisini erken yaşta olgunlaştırdığını söyledi. "Galiba bu mesleği seçmem oldu. Çünkü enteresan bir dünyanın içine girdim. Meslek kartı seçtim ve kendimi yeniden, her şeye rağmen nasıl koruyabileceğimi öğrendim. 17 yaşında başladım işe ve erken olgunlaştım." Hayat mottosunu da paylaşan oyuncu, "Kendine her zaman dürüst ol" dedi.

"AİLE, KORUNDUĞUMU HİSSETTİĞİM TEK YER" Ailenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Sancaktutan, aile bağlarının korunması gerektiğini vurguladı. "Aile benim için çok özel. Her zaman ilk sarılmak istediğim ailem. Korunduğumu hissettiğim tek yer. Aile bağlarını çok önemsiyorum. Maalesef eskidikçe kaybolan bir miras. Bu mirasa sahip çıkmalıyız." Kendi ailesiyle gurur duyduğunu söyleyen oyuncu, gelecekte kuracağı aileye ilişkin düşüncelerini de şöyle anlattı: "Hayattaki en iyi mirasın aile kurmak olduğunu düşünüyorum. Neslini devam ettirmek, geleceğe bırakacağın en önemli miras. Kendimle ilgili bir başarı beni mutlu eder. Ama ileride kuracağım ailemde torunlarımın, 'Anneannem veya babaannem böyle bir kadındı' demeleri beni çok onore eder. Ben de ailemle her zaman gurur duyuyorum."