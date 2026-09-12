Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı
ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, canlandırdığı Cemre karakteri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine de değinen oyuncu, "Gerçek olmayan çok şey var orada. Estetik bile sırf bu yüzden arttı" diyerek dikkat çekti.
ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk ile izleyici karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan, Sabah'tan Merve Yurtpayan'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine değinen oyuncu, sanal dünyadaki gerçek dışı paylaşımların insanları kıyaslamaya ve yetersiz hissetmeye ittiğini söyledi.
"SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN TÜKETİM ARTTI, ESTETİKLER ÇOĞALDI"
Hırslı bir insan olduğunu ancak bu hırsın başkalarına zarar vermediğini belirten Sancaktutan, "Hırslıyım ama başkasına zarar verecek şekilde değil, hırsım kendime. Birileri bana inanmadığında veya güvenmediğinde 'Göstermem lazım' diye hırslanıyorum. Bu mesleği görünür olmak için seçiyoruz. Kendimle ve başarılarımla ilgili pozitif bir hırsım var" diye konuştu.
"İNSANLARI YETERSİZ HİSSETTİRİYOR"
Bu hırsın kendisini motive ettiğini söyleyen oyuncu, yeni neslin yaşadığı kıyaslama sorununa da dikkat çekti:
"Şu anki jenerasyon hırsların içinde kaybolan bir jenerasyon. Kendini kıyaslamadan, başkalarıyla yarışa girmeden sadece kendinle yarışıyorsan bu seni geliştiren pozitif bir hırstır."
Sosyal medyanın bu durumdaki etkisine değinen Sancaktutan, "Herkes en özel, en seçici anlarını paylaşıyor ve bakıp kendimizi kıyaslıyoruz. İnsanları yetersiz hissettiriyor. Orası shoplanmış, gerçek olmayan bir yer. Tüketim çoğaldı, gösteriş arttı. Ben sadece iş icabı sosyal medyadayım ama hayatımı oradan ibaretmiş gibi yaşamamaya özen gösteriyorum" dedi.
"JENERASYON DEJENERE OLUYOR"
Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini tehlikeli bulduğunu belirten oyuncu, "Gerçek olmayan çok şey var orada. Estetik bile sırf bu yüzden arttı. Kesinlikle çok tehlikeli buluyorum. İnsanların düşünceleri, beğenileri, hayatları bile sahte. Buna nasıl bir sınırlama getirilecek bilemiyorum, çağ ekran çağına döndü. Önemli olan bu süreçte kendini koruyabilmek. Jenerasyon dejenere oluyor. Bu savaştan güçlü çıkanlar kendilerini en çok koruyabilenler olacak" ifadelerini kullandı.
"15 YAŞ BİLE KÜÇÜK"
Bazı ülkelerde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması getirilmesi tartışmalarına da değinen Sancaktutan, bu konuda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.
"15 yaş bile küçük bence, bu yaş sınırı daha da artmalı. Tabii öğretim önce aileden geliyor. Ebeveynler çok dikkatli olmalı. Çocuklarının neyle ilgilendiğine bakmalı. Teknolojiyi çok sağlıklı tüketmek gerekiyor."
Oyuncunun sosyal medya ve yeni nesle ilişkin bu açıklamalarının yanı sıra Mercan Köşk dizisindeki karakteri Cemre'ye dair değerlendirmeleri de dikkat çekti.
'MERCAN KÖŞK'TE İZLEYİCİYİ NASIL BİR YOLCULUK BEKLİYOR?
'Mercan Köşk'ün çok sürükleyici ve duygusal bir iş olduğunu belirten Hafsanur Sancaktutan, dizinin tek bir hikâye üzerinden ilerlemediğini söyledi. Sancaktutan, "Hikâye açıldıkça ve bütün karakterler birbirine bağlandıkça karakterlerin sırlarını, birbirleri üzerindeki aslında bilmedikleri etkilerini, kaoslarını, aşklarını, özlemlerini ve ailesel dokunamayışlarını göreceğiz. Bu bence seyirciyi çok çekecek. Tek bir olay üzerinden yürümemesi de seyirciyi bağlı tutacak bir özellik" dedi.
"CEMRE'NİN ALTINDA ÇOK KIRILGAN BİR TARAF VAR"
Dizide geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan güçlü bir kadını canlandıran Sancaktutan, Cemre karakterini şu sözlerle anlattı:
"Cemre aslında güçlü görünüyor ama onu güçlü yapan bir tarafı var; kaybettikleri, vazgeçtikleri ve olmak zorunda olduğu kişi... Anne ve babası olmadığı için çok erken yaşta olgunlaşmış. Fakat her ne kadar güçlü, vurdumduymaz bir kadın gibi görünse de altında çok kırılgan bir tarafı var. Dışarıdan sert görünen bu mizacın altında aslında koruma ve büyütme enerjisi var; anaçlık... 'Ben korurum ama kimse beni korumaz' diye düşünüyor. O da çok fazla sürprizle karşılaşacak. Benim de çok merak ettiğim taraflar var."