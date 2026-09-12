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Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, canlandırdığı Cemre karakteri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine de değinen oyuncu, "Gerçek olmayan çok şey var orada. Estetik bile sırf bu yüzden arttı" diyerek dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 1

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk ile izleyici karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan, Sabah'tan Merve Yurtpayan'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisine değinen oyuncu, sanal dünyadaki gerçek dışı paylaşımların insanları kıyaslamaya ve yetersiz hissetmeye ittiğini söyledi.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 2

"SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN TÜKETİM ARTTI, ESTETİKLER ÇOĞALDI"

Hırslı bir insan olduğunu ancak bu hırsın başkalarına zarar vermediğini belirten Sancaktutan, "Hırslıyım ama başkasına zarar verecek şekilde değil, hırsım kendime. Birileri bana inanmadığında veya güvenmediğinde 'Göstermem lazım' diye hırslanıyorum. Bu mesleği görünür olmak için seçiyoruz. Kendimle ve başarılarımla ilgili pozitif bir hırsım var" diye konuştu.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 3

"İNSANLARI YETERSİZ HİSSETTİRİYOR"

Bu hırsın kendisini motive ettiğini söyleyen oyuncu, yeni neslin yaşadığı kıyaslama sorununa da dikkat çekti:

"Şu anki jenerasyon hırsların içinde kaybolan bir jenerasyon. Kendini kıyaslamadan, başkalarıyla yarışa girmeden sadece kendinle yarışıyorsan bu seni geliştiren pozitif bir hırstır."

Sosyal medyanın bu durumdaki etkisine değinen Sancaktutan, "Herkes en özel, en seçici anlarını paylaşıyor ve bakıp kendimizi kıyaslıyoruz. İnsanları yetersiz hissettiriyor. Orası shoplanmış, gerçek olmayan bir yer. Tüketim çoğaldı, gösteriş arttı. Ben sadece iş icabı sosyal medyadayım ama hayatımı oradan ibaretmiş gibi yaşamamaya özen gösteriyorum" dedi.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 4

"JENERASYON DEJENERE OLUYOR"

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini tehlikeli bulduğunu belirten oyuncu, "Gerçek olmayan çok şey var orada. Estetik bile sırf bu yüzden arttı. Kesinlikle çok tehlikeli buluyorum. İnsanların düşünceleri, beğenileri, hayatları bile sahte. Buna nasıl bir sınırlama getirilecek bilemiyorum, çağ ekran çağına döndü. Önemli olan bu süreçte kendini koruyabilmek. Jenerasyon dejenere oluyor. Bu savaştan güçlü çıkanlar kendilerini en çok koruyabilenler olacak" ifadelerini kullandı.

"15 YAŞ BİLE KÜÇÜK"

Bazı ülkelerde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması getirilmesi tartışmalarına da değinen Sancaktutan, bu konuda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

"15 yaş bile küçük bence, bu yaş sınırı daha da artmalı. Tabii öğretim önce aileden geliyor. Ebeveynler çok dikkatli olmalı. Çocuklarının neyle ilgilendiğine bakmalı. Teknolojiyi çok sağlıklı tüketmek gerekiyor."

Oyuncunun sosyal medya ve yeni nesle ilişkin bu açıklamalarının yanı sıra Mercan Köşk dizisindeki karakteri Cemre'ye dair değerlendirmeleri de dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 5

'MERCAN KÖŞK'TE İZLEYİCİYİ NASIL BİR YOLCULUK BEKLİYOR?

'Mercan Köşk'ün çok sürükleyici ve duygusal bir iş olduğunu belirten Hafsanur Sancaktutan, dizinin tek bir hikâye üzerinden ilerlemediğini söyledi. Sancaktutan, "Hikâye açıldıkça ve bütün karakterler birbirine bağlandıkça karakterlerin sırlarını, birbirleri üzerindeki aslında bilmedikleri etkilerini, kaoslarını, aşklarını, özlemlerini ve ailesel dokunamayışlarını göreceğiz. Bu bence seyirciyi çok çekecek. Tek bir olay üzerinden yürümemesi de seyirciyi bağlı tutacak bir özellik" dedi.

"CEMRE'NİN ALTINDA ÇOK KIRILGAN BİR TARAF VAR"

Dizide geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan güçlü bir kadını canlandıran Sancaktutan, Cemre karakterini şu sözlerle anlattı:

"Cemre aslında güçlü görünüyor ama onu güçlü yapan bir tarafı var; kaybettikleri, vazgeçtikleri ve olmak zorunda olduğu kişi... Anne ve babası olmadığı için çok erken yaşta olgunlaşmış. Fakat her ne kadar güçlü, vurdumduymaz bir kadın gibi görünse de altında çok kırılgan bir tarafı var. Dışarıdan sert görünen bu mizacın altında aslında koruma ve büyütme enerjisi var; anaçlık... 'Ben korurum ama kimse beni korumaz' diye düşünüyor. O da çok fazla sürprizle karşılaşacak. Benim de çok merak ettiğim taraflar var."

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 6

Cemre'nin ilerleyen bölümlerde birçok gerçekle karşılaşacağını belirten oyuncu, "Cemre'nin ileriki yolları, öğrenecekleri, hissettikleri ve beklentileri çok değişecek. Şaşkınlığa uğradığı, doğru bildiklerinin yanlış olduğunu öğrendiği anlar olacak. Cemre'yi seviyorum, çok güzel kalbi olan bir kız" ifadelerini kullandı.

"BEN CEMRE KADAR CESUR OLMAYABİLİRİM"

Dizide Cemre'nin, evlendiği adamın ortadan kaybolmasının ardından gerçeği öğrenmek için geçmişin izlerini sürmesiyle ilgili konuşan Sancaktutan, kendisinin böyle bir durumda ne yapacağını da anlattı.

"Evlendiği adam bir anda ortadan kayboluyor, o da geçmişin izlerini ortaya çıkarmak için peşinden gidiyor. Orada bir belirsizlik var. Neden ortadan kaybolduğunu insan olarak çok merak ediyorsun. Bu belirsizliği yok etmek ve öğrenmek için giderim. Ama Cemre çok tehlikeli şeylerin içinde bulacak kendini. Ben onun kadar cesur olmayabilirim. Belki uzaktan araştırırım, belki giderim ama daha kolay ve çabuk pes edebilirim" dedi.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 7

Kendisinin yüzleşmekten korkabileceğini belirten oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü ortada bir terk edilme var. Kocam evlendiğim gün beni terk etse 'Acaba hiç sevmemiş miydi, beni buraya kadar nasıl getirebildi, aptal yerine mi kondum?' Bunları öğrenmek istemeyebilirim bir yerde. Hafsa olarak hem öğrenmek isterim hem de öğreneceklerimden korkarım. Ama muhtemelen yüzleşmekten korktuğum birçok şeyi de yapardım."

"GEÇMİŞİMİZLE YÜZLEŞİRSEK GERÇEKTEN ARKADA BIRAKABİLİRİZ"

Geçmişin insan hayatındaki etkisine de değinen Sancaktutan, geçmişten tamamen kurtulmanın ancak yüzleşmeyle mümkün olabileceğini ifade etti.

"Bence herkes geçmişi bir yere kadar unutabilir ama sadece bunu tamamen arkamızda bırakmış olmuyoruz. Eğer geçmişimizle yüzleşirsek o zaman bir şeyleri gerçekten arkada bırakmış oluruz. Yüzleşme kısmı zor; insanın duygusal olarak her zaman kaldırabileceği bir şey değil. Geçmişle doğru yüzleştiysen gelecekte tekrar bu tarz şeyler yaşadığında çok daha güzel üstesinden geliyorsun. Üzerini kapatmamak önemli. Yoksa hiçbir şey unutulmuyor."

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 8

"CEMRE'Yİ TUTUP SARMAK İSTİYORUM"

Cemre'nin kendisini en çok etkileyen özelliklerini de anlatan Sancaktutan, karakterin pes etmemesine dikkat çekti.

"Pes etmeyişi, bir şeyleri öğrenmek için sonuna kadar gidiyor olması. Çok koruyucu bir kadın. Sorumluluk alan, güçlü, ayakları yere basan bir kadın olması beni etkiliyor. Üzülüyorum ona çünkü herkes onun deli olduğunu düşünüyor başta, kimse inanmıyor. Tutup sarmalayasım geliyor Cemre'yi."

"MERSİN İNSANI ÇOK SICAK"

Dizinin çekimleri için Mersin'de bulunan Hafsanur Sancaktutan, şehirdeki deneyimlerini de paylaştı.

"Mersin insanı çok sıcak, memleket zaten sıcak. Ekip çok tatlı. Hem oyuncu arkadaşlarımla hem de set arkasındaki meslektaşlarımla çok keyifli çalışıyoruz. Bir de günün sonunda işimizi yapma motivasyonumuz var, keyif alıyoruz. Yorgun olduğumda arkadaşlarımdan güç alıyorum ya da 'Ben daha güçlü olmalıyım ki onlar da benden güç alabilsin' diyorum. Çok paylaşımcı bir iş yapıyoruz, o yüzden güzel gidiyor."

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 9

"KUŞGÖZÜ LAHMACUN HARİKA, EN AZ 10 TANE YİYORSUN"

Dizinin farklı bir coğrafyayı ekrana taşımasının kendileri için de heyecan verici olduğunu söyleyen oyuncu, Mersin halkının ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

"Mersin'in insanı da çok heyecanlı. Memleketlerini tanıtacağımız için mutlular, bize kucak açtılar. İstanbul'da daha çok çekim yaptığımız için bu bölgelerdeki insanların kucak açışını özlemişiz. Çok güzel bir memleket."

Mersin mutfağından en sevdiği lezzetleri de anlatan Sancaktutan, "Kebabı çok güzel, kuşgözü lahmacun var, harika... Yemeğe bir oturuyorsun, küçük küçük en az 10 tane yiyorsun. Tantuniyi de çok severim ama benim için ilk sırada kuşgözü geliyor. Künefesinin de güzel olduğunu duydum ama denemeye fırsat bulamadım. En kısa zamanda deneyeceğim" dedi.

"BU MESLEĞİ SEÇMEM HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Hayatındaki en önemli dönüm noktasının oyunculuğa başlaması olduğunu belirten Sancaktutan, 17 yaşında başladığı mesleğin kendisini erken yaşta olgunlaştırdığını söyledi.

"Galiba bu mesleği seçmem oldu. Çünkü enteresan bir dünyanın içine girdim. Meslek kartı seçtim ve kendimi yeniden, her şeye rağmen nasıl koruyabileceğimi öğrendim. 17 yaşında başladım işe ve erken olgunlaştım."

Hayat mottosunu da paylaşan oyuncu, "Kendine her zaman dürüst ol" dedi.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 10

"AİLE, KORUNDUĞUMU HİSSETTİĞİM TEK YER"

Ailenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Sancaktutan, aile bağlarının korunması gerektiğini vurguladı.

"Aile benim için çok özel. Her zaman ilk sarılmak istediğim ailem. Korunduğumu hissettiğim tek yer. Aile bağlarını çok önemsiyorum. Maalesef eskidikçe kaybolan bir miras. Bu mirasa sahip çıkmalıyız."

Kendi ailesiyle gurur duyduğunu söyleyen oyuncu, gelecekte kuracağı aileye ilişkin düşüncelerini de şöyle anlattı:

"Hayattaki en iyi mirasın aile kurmak olduğunu düşünüyorum. Neslini devam ettirmek, geleceğe bırakacağın en önemli miras. Kendimle ilgili bir başarı beni mutlu eder. Ama ileride kuracağım ailemde torunlarımın, 'Anneannem veya babaannem böyle bir kadındı' demeleri beni çok onore eder. Ben de ailemle her zaman gurur duyuyorum."

Hafsanur Sancaktutan sosyal medyanın gençlere etkisini anlattı 11

"KESİNLİKLE GELENEKSEL BİRİYİM"

Geleneksel bir yapıya sahip olduğunu da dile getiren Sancaktutan, "Kesinlikle geleneksel biriyimdir. Ramazanlar, bayramlar, aile toplantıları benim için çok önemlidir. Rizeliyim, çocukluğumuz orada geçti. Ben aile bağlarını çok önemsiyorum. Geleneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"AŞKIN İÇİNDE HEYECAN, SEVGİNİN İÇİNDE EMEK VAR"

Dizide aşkın yanı sıra sevgi, intikam, hırs ve aile ilişkilerinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Sancaktutan, aşk ve sevgi arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:

"Aşkın daha kolay bir şey olduğunu, sevginin ise daha gerçek olduğunu düşünüyorum. Aşkın içinde heyecan, ihtiras, çocuksu ve dürtüsel davranışlar var. Ama sevginin içinde emek, saygı ve özen var. Bunlar bana daha kıymetli geliyor."

İmkânsız aşkın varlığına da değinen oyuncu, "Ulaşabilir ama ulaşamayan insanlar da var. 'Ulaşamadığındır aşk, kavuştuğunda biter zaten' denir ya. Her aşk mutlu bitmek zorunda değil, keza her sevgi de öyle. Bazen insanlar birbirlerini severek de yollarını ayırabilir" dedi.

"İŞİN İÇİNDE ÖZEL HAYATIN DEĞİL, OYUNCULUĞUN BELİRLEYİCİ OLMASINI ÖNEMSİYORUM"

Kubilay Aka ile aynı projede yer almasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirten Sancaktutan, daha önce birbirlerini tanıyor olmalarının sahnelerde birbirlerini anlamalarını kolaylaştırdığını söyledi.

"Kubilay'la aynı projede olmak benim için güzel bir deneyim oldu. Birbirimizi daha önceden tanıyor olmamızın sahne tarafında birbirimizi anlamayı kolaylaştırdığı noktalar oldu tabii. Ama sette herkesin kendi karakteri ve kendi sorumluluğu var. Biz de mümkün olduğunca bunun üzerinden ilerledik."

Sancaktutan, özel hayatın iş hayatına etkisi konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben işin içinde özel hayatın değil, oyunculuğun belirleyici olmasını önemsiyorum. Dolayısıyla bunu bir avantaj ya da zorluk olarak sınıflandırmaktan çok, birbirimize duyduğumuz profesyonel saygıyla güzel bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim."

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