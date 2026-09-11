Alişan’ın planı tutmadı! Çağla Şıkel’den beklenmedik tepki

Alişan, yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e yaptığı korkutma şakasıyla eğlenceli anlar yaşadı. Şıkel'in sakin tavrı karşısında beklediği tepkiyi alamayan ünlü türkücü, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak arkadaşına takıldı.

Türkücü Alişan, yakın arkadaşı Çağla Şıkel'i korkutmak için yaptığı şakayla eğlenceli anlar yaşadı. Ancak Şıkel'in sakin tavrı karşısında beklediği tepkiyi alamayan Alişan, şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇAĞLA'DAN İSTEDİĞİ TEPKİYİ ALAMADI O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü türkücü, "İnsan ufak da olsa bi korkar be" notuyla arkadaşına takıldı. İkilinin neşeli halleri sosyal medyada da ilgi gördü. Paylaşım, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

EKRANLARDAN TAŞAN DOSTLUK Çağla Şıkel ve Alişan, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen Cennet Mahallesi dizisinde genç aşıklar "Sultan" ve "Ferhat" karakterlerini canlandırdı.

Enerjileri ve oyunculuk performanslarıyla dönemin sevilen dizi çiftlerinden biri olan ikili, dizinin sona ermesinin ardından da dostluklarını sürdürdü.

Başarılı müzik kariyeriyle tanınan Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çift, 2019 yılında oğulları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldı. Alişan ve Buse Varol, aile hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. ŞARKICI OLACAĞI YILLAR ÖNCESİNDEN BELLİYMİŞ