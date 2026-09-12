Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün İzmir'de gerçekleşen düğününün ardından ortaya atılan hamilelik iddiası gündem oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada kendisine yöneltilen "Bebek geliyor bence" yorumuna verdiği yanıtla söylentilere son noktayı koydu.

'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere son noktayı koydu.

EVLİLİK TEKLİFİ PARİS'TE GELMİŞTİ İlişkilerinin ikinci yılını Paris'te arkadaşlarıyla kutlayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, burada evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Çift, 2 Eylül'de İzmir'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştirdi. Nikâh sonrası birlikte poz veren çift, düğün öncesinde 1957 model klasik otomobille de objektif karşısına geçti. Bastık sade gelinliğiyle, Tütüncü ise damatlığıyla dikkat çekti.

Çift, mutluluklarını, "En mutlu günümüz. Bu sevincimizi bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi. Serkay Tütüncü ise düğün günü yaşadığı duyguları, "Zeynep'i görünce çok duygulandım. Makyajı bozulmasın diye ağlamamaya çalıştık" sözleriyle anlattı. Zeynep Bastık da düğünü uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Ailelerimiz de çok duygusal" dedi.

HAMİLELİK İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDU Düğünde çekilen bazı fotoğraf ve videolarda göbeğinin belirgin görünmesi üzerine Zeynep Bastık'ın hamile olduğu iddia edildi. 33 yaşındaki şarkıcı, düğünden 10 gün sonra hakkında çıkan hamilelik söylentilerine yanıt verdi.