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Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün İzmir'de gerçekleşen düğününün ardından ortaya atılan hamilelik iddiası gündem oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyada kendisine yöneltilen "Bebek geliyor bence" yorumuna verdiği yanıtla söylentilere son noktayı koydu.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 1

'Dargın', 'Yalan', 'Lan' ve 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere son noktayı koydu.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 2

EVLİLİK TEKLİFİ PARİS'TE GELMİŞTİ

İlişkilerinin ikinci yılını Paris'te arkadaşlarıyla kutlayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, burada evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Çift, 2 Eylül'de İzmir'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştirdi.

Nikâh sonrası birlikte poz veren çift, düğün öncesinde 1957 model klasik otomobille de objektif karşısına geçti. Bastık sade gelinliğiyle, Tütüncü ise damatlığıyla dikkat çekti.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 3

Çift, mutluluklarını, "En mutlu günümüz. Bu sevincimizi bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi.

Serkay Tütüncü ise düğün günü yaşadığı duyguları, "Zeynep'i görünce çok duygulandım. Makyajı bozulmasın diye ağlamamaya çalıştık" sözleriyle anlattı. Zeynep Bastık da düğünü uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Ailelerimiz de çok duygusal" dedi.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 4

HAMİLELİK İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDU

Düğünde çekilen bazı fotoğraf ve videolarda göbeğinin belirgin görünmesi üzerine Zeynep Bastık'ın hamile olduğu iddia edildi. 33 yaşındaki şarkıcı, düğünden 10 gün sonra hakkında çıkan hamilelik söylentilerine yanıt verdi.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 5

Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Bastık, "Gelmiyor... Ne meraklısınız hemen hamile kalmama ya. Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, göz yanıltmış fotoğraf ve videolarda ara ara. Henüz hamile değilim. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 6

"EVLİLİK MUHTEŞEM GİDİYOR"

Bastık, takipçilerinden gelen "Yeni dünya eviniz nasıl gidiyor?" sorusunu da yanıtladı.

Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları sonrası ortaya atılan hamilelik iddiasına açıklık getirdi 7

Ünlü şarkıcı, evliliklerinin nasıl gittiği sorusuna, "Vallahi düğün gecesinden beri durmadan yiyorum ya. Muhteşem gidiyor, değişen bir şey yok. Dokuz gün olmuş bugün, zaman su gibi" sözleriyle karşılık verdi.

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