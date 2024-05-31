31 Mayıs 2024, Cuma
Hadise'yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı
Hadise oyuncu oluyor. Ünlü şarkıcı, oyunculuğa adım atma kararı aldı ve bir dizi için 10 milyon lirayı cebine indirdi. Ünlü şarkıcının bu kararında, yakın arkadaşı Seda Bakan'ın etkisi büyük oldu. Bakan, Hadise'yi motive ederek oyunculuk kariyerine adım atmasına destek oldu. 8 bölümlük dizide oynayacağı öğrenilen şarkıcı, oyunculuk dersleri almaya başladı. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:17
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