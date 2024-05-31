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Hadise'yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

Hadise oyuncu oluyor. Ünlü şarkıcı, oyunculuğa adım atma kararı aldı ve bir dizi için 10 milyon lirayı cebine indirdi. Ünlü şarkıcının bu kararında, yakın arkadaşı Seda Bakan'ın etkisi büyük oldu. Bakan, Hadise'yi motive ederek oyunculuk kariyerine adım atmasına destek oldu. 8 bölümlük dizide oynayacağı öğrenilen şarkıcı, oyunculuk dersleri almaya başladı. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:17
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Hadise’yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

Hadise kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Müzik kariyeri boyunca milyonlarca hayranı olan şarkıcı, oyunculuk dünyasına adım atmaya karar verdi.

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Hadise’yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

Uzun bir süredir gelen teklifleri reddeden Hadise, bu kez gelen milyonluk teklifi geri çeviremedi.

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Hadise’yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

Bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için Hadise'ye 10 milyon lira teklif edildi.

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Hadise’yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

EDA BAKAN İKNA ETTİ

Bu teklife de sıcak bakmayan popçuyu, en yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan ikna etti.

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Hadise’yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

Şarkıcı Hadise'nin teklifi kabul etmesinde en önemli etkenlerden biri de Seda Bakan oldu.