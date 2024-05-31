Hadise'yi Seda Bakan ikna etti! 8 bölümlük dizide oynayacak! 10 milyon liraya el sıkıştı

Hadise oyuncu oluyor. Ünlü şarkıcı, oyunculuğa adım atma kararı aldı ve bir dizi için 10 milyon lirayı cebine indirdi. Ünlü şarkıcının bu kararında, yakın arkadaşı Seda Bakan'ın etkisi büyük oldu. Bakan, Hadise'yi motive ederek oyunculuk kariyerine adım atmasına destek oldu. 8 bölümlük dizide oynayacağı öğrenilen şarkıcı, oyunculuk dersleri almaya başladı. İşte haberin ayrıntıları...