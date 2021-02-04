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Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

Şükran Ovalı son paylaşımıyla takipçilerini şoke etti. 2017 yılında Caner Erkin'le nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni imajını paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken yeniden estetik yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. İşte Şükran Ovalı'nın değişimi...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 10:05
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Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

Futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı son haliyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki oyuncu değişimi ile olay yarattı.

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Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Şükran Ovalı'yı görenler tanımakta zorluk çekti. Daha önce de estetik operasyon geçirdiği konuşulan Şükran Ovalı'nın son hali hayranlarını da şaşırttı.

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Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

Ağır makyaj uygulanan yüzü ile Seren Serengil, Kim Kardashian ve Demet Akalın'a benzetilen Şükran Ovalı 'Estetik mi yaptırdı?' dedirtti...

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Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

İşte Şükran Ovalı'nın son hali ve yıllar içinde yaşadığı değişim…

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Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

Şükran Ovalı