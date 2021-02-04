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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti
Şükran Ovalı son paylaşımıyla takipçilerini şoke etti. 2017 yılında Caner Erkin'le nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni imajını paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken yeniden estetik yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. İşte Şükran Ovalı'nın değişimi...
Giriş Tarihi: 04.02.2021 10:05
Futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı son haliyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki oyuncu değişimi ile olay yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Şükran Ovalı'yı görenler tanımakta zorluk çekti. Daha önce de estetik operasyon geçirdiği konuşulan Şükran Ovalı'nın son hali hayranlarını da şaşırttı.
Ağır makyaj uygulanan yüzü ile Seren Serengil, Kim Kardashian ve Demet Akalın'a benzetilen Şükran Ovalı 'Estetik mi yaptırdı?' dedirtti...
İşte Şükran Ovalı'nın son hali ve yıllar içinde yaşadığı değişim…
Şükran Ovalı