Şükran Ovalı tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şoke etti

Şükran Ovalı son paylaşımıyla takipçilerini şoke etti. 2017 yılında Caner Erkin'le nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni imajını paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanırken yeniden estetik yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. İşte Şükran Ovalı'nın değişimi...