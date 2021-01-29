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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise’ye büyük şok! Gece yarısı sitenin kapısına dayanıp... Hadise’ye büyük şok! Gece yarısı sitenin kapısına dayanıp...
Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, gece yarısı evinde büyük şok yaşadı. Tarık D. isimli şahıs gece yarısı oturduğu sitenin kapısına dayanarak Hadise'yle görüşmek istediğini söyledi. Şahsın öğle saatlerinde tekrar dayanmasının ardından Hadise, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 12:01
35 yaşındaki Hadise gece yarısı evinde hayatının şokunu yaşadı. Olay emniyete sunulan dilekçeyle ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020 yılına aşk hayatı ve ayrılıkla damga vuran Hadise, yeni yılda ayrılığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile barışmışlardı. Kısa süren ayrılığın ardından Hadise barıştıklarının müjdesini vermişti.
Mutlu günler geçiren Hadise, gece yarısı hayatının şokunu yaşadı.
Şarkıcının Emniyet'e ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak'ta gece saat 00.05 sıralarında yaşandı.
Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye'deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise'nin davet ettiğini söyledi. Tarık D.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise'nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi.