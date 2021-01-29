Hadise’ye büyük şok! Gece yarısı sitenin kapısına dayanıp...

Turizmci olduğu öğrenilen Tarık D., İstinye'deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini Hadise'nin davet ettiğini söyledi. Tarık D.'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler, Hadise'nin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi.

