Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Fekeli Fikret’in sırrını öğrendi

FADİK BOYNU BÜKÜK KALDI AMA GÜLTEN'İN MUTLULUĞUNU BOZMADI!

Düğün, uzun bir aradan sonra adeta şehre yeniden neşe getirdi. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde herkes neşe içinde bir gece yaşadı. Ancak, nikah başvurusu için nüfus cüzdanını kaybettiğini söyleyen Raşit nikah zamanına kadar ortalıkta görünmeyince, Fadik üzerinde gelinliği ile mahsun kaldı! Kardeşim dediği Gülten'in en mutlu gününü bozmamak için nikah kıyılana dek ortalığa çıkmayıp, kimseyi huzursuz etmedi. Gecenin sonunda ise tüm aileyle birlikte en çok o eğlendi, Züleyha'nın desteği ile morali yerine gelince, adeta Raşit'e nispet yaptı! Düğün boyunca kimse fark etmedi ama Fikret yine, gözünü Demir'den ayırmadı. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da buldu, bir ara ortalıktan kayboldu.