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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Fekeli Fikret’in sırrını öğrendi Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Fekeli Fikret’in sırrını öğrendi
Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan 81. bölümüyle zirveyi kimseye bırakmadı. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 10:50
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,49 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı, AB'de %8,72 izlenme oranı ve %20,35 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,25 izlenme oranı ve %23,13 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 81.bölümünde #ÖmrümBoyunca etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR ZÜLEYHA'NIN ELİNE GEÇEN MEKTUP KİMİN?
Yeni hanımağa, sakin gündemiyle huzurlu; ama gidenlerin hüznü ile buruk günler yaşayan Çukurova'da henüz sadece Fekeli'nin şüphelendiği, tesadüfen de Züleyha'nın eline geçen mektup ile ilk fitilin ateşlendiği olaylar kapıda!
Hünkar'ın mirasını layığıyla yerine getiren ve herkesin kalbini kazanan Züleyha, 81. bölümün finalinde, Demir'in yerine katılacağı bir toplantı için şirkete geldiğinde, geçmişten bir konuşmayı içeren ve Adnan Yaman'ın bir çocuğu daha olduğunu ima eden bir mektup buldu!
ÇUKUROVA'DA DÜĞÜN VAR!
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanımağalığı ile neşeli ve keyifli bir gündem vardı. Hünkar'ın tüm kadınların resmi nikahın güvencesinde olmasını hedeflediği toplu düğün geleneği devam ettirildi. Ancak Hünkar, yaşamı boyunca bu işi o kadar sıkı tutmuştu ki, konağın kızları Gülten ve Fadik dışında bir çift nikah için başvurdu. Son anda da çok yaşlı bir karı koca, resmi nikah için gelince 4 kişilik çift için düğün kuruldu!
FADİK BOYNU BÜKÜK KALDI AMA GÜLTEN'İN MUTLULUĞUNU BOZMADI!
Düğün, uzun bir aradan sonra adeta şehre yeniden neşe getirdi. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde herkes neşe içinde bir gece yaşadı. Ancak, nikah başvurusu için nüfus cüzdanını kaybettiğini söyleyen Raşit nikah zamanına kadar ortalıkta görünmeyince, Fadik üzerinde gelinliği ile mahsun kaldı! Kardeşim dediği Gülten'in en mutlu gününü bozmamak için nikah kıyılana dek ortalığa çıkmayıp, kimseyi huzursuz etmedi. Gecenin sonunda ise tüm aileyle birlikte en çok o eğlendi, Züleyha'nın desteği ile morali yerine gelince, adeta Raşit'e nispet yaptı! Düğün boyunca kimse fark etmedi ama Fikret yine, gözünü Demir'den ayırmadı. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da buldu, bir ara ortalıktan kayboldu.