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Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde her şey ortaya çıkıyor. Lukas'ın ellerinden kaçması Orhan ve Fatih arasında gerginliğe neden olurken Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Nergis babası ve geçmişiyle ilgili bir yüzleşme yaşar. Lukas'u tuzağa düşüren Akıncı ve Kemal Komser ise karşı karşıya gelir.

Giriş Tarihi: 29.01.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 12:51
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Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur.

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Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

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Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar.

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Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.