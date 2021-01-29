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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde her şey ortaya çıkıyor. Lukas'ın ellerinden kaçması Orhan ve Fatih arasında gerginliğe neden olurken Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Nergis babası ve geçmişiyle ilgili bir yüzleşme yaşar. Lukas'u tuzağa düşüren Akıncı ve Kemal Komser ise karşı karşıya gelir.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 12:51
Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur.
Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.
Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar.
Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.