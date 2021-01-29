Akıncı’da gerçekler tek tek ortaya çıkıyor! Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde her şey ortaya çıkıyor. Lukas'ın ellerinden kaçması Orhan ve Fatih arasında gerginliğe neden olurken Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Nergis babası ve geçmişiyle ilgili bir yüzleşme yaşar. Lukas'u tuzağa düşüren Akıncı ve Kemal Komser ise karşı karşıya gelir.