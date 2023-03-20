Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

Hadise Mehmet Dinçerler ile olaylı ayrılığının ardından yerleşmek için kendisine yalı dairesi almıştı. 40 milyon liraya aldığı daireyi tadilata sokan şarkıcı bir türlü yeni yuvasına yerleşemedi. Hadise'nin evin yenilenmesi için ayırdığı bütçe, artan maliyet ve eklenen detaylarla iyice arttı. Milyonluk masrafı duyanların ağzı açık kaldı. İşte ünlü popçunun süper lüks yalı dairesi'nin bitmek bilmeyen Hadise'si...