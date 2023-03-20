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Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

Hadise Mehmet Dinçerler ile olaylı ayrılığının ardından yerleşmek için kendisine yalı dairesi almıştı. 40 milyon liraya aldığı daireyi tadilata sokan şarkıcı bir türlü yeni yuvasına yerleşemedi. Hadise'nin evin yenilenmesi için ayırdığı bütçe, artan maliyet ve eklenen detaylarla iyice arttı. Milyonluk masrafı duyanların ağzı açık kaldı. İşte ünlü popçunun süper lüks yalı dairesi'nin bitmek bilmeyen Hadise'si...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 15:56
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Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

Hadise'nin geçtiğimiz yıl sonunda 40 milyon TL'ye aldığı yalı dairesinin tadilatı bitmek bilmedi. Evin yenilenmesi için 3 milyon TL bütçe ayıran ünlü popçu, artan maliyet ve eklenen detaylarla bu rakamı 5 milyon TL'ye çıkarmak zorunda kaldı.

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Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

İşte süper lüks yalı dairesinin bitmek bilmeyen Hadise'si...

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Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

Asrın felaketinin ardından elini taşın altına koyan ünlülerden biri de Hadise'ydi.

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Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Belçika'da da depremzedeler için yüklü miktarda bağış toplanmasına vesile olan ünlü popçu, geçtiğimiz gün ise aradan geçen haftalara rağmen halen felaketin acısını kalbinde hissettiğini söylemişti.

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Hadise’nin yalı dairesi çıkmazı! Yeni evine taşınmak için gün sayıyordu bütçesini aştı...

Birçok şarkıcının aksine sahnelere de henüz geri dönmeyen Hadise, bir yandan da geçtiğimiz yıl sonunda aldığı yalı dairesinin tadilatıyla uğraşıyor.