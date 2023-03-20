Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 23'ncü bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca, Pelin Kil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde Leyla'yı kurtarmak için iz süren Cezayir Bassilius'u yeniden ele geçirebilmek için de Tatavlalı'nın peşine düşer. "Hesap sormayacağız artık, kelle alacağız!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...