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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 23'ncü bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca, Pelin Kil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde Leyla'yı kurtarmak için iz süren Cezayir Bassilius'u yeniden ele geçirebilmek için de Tatavlalı'nın peşine düşer. "Hesap sormayacağız artık, kelle alacağız!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:11
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

23.Bölüm:

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur. Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir. Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir iz peşinde! Tahmini doğru çıkacak mı?

Firuze'nin, çalıştığı hastanenin yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar, kariyerini bitirme noktasına getirir.