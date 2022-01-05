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Haberler Galeri Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler'in başı alacaklılarla derde girdi. Dinçerler'in aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti. Ancak istinaf mahkemesi verilen kararı kaldırdı. Bu kararla beraber Dinçler ve ailesi 130 milyon lirayı bulan borçlar birlikte alacaklılarına karşı korumasız kaldı.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:38
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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

Hadise ile yaşadığı adından söz ettiren iş insanı Mehmet Dinçerler konkordato şoku yaşadı.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

Üçü de aile şirketi konumundaki Baklavacı Hacı Sayid Gıda AŞ, kahve zinciri Gloria Jean's markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketi için 2019 yılında konkordato talebinde bulunulmuştu.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

Anılan başvuruda, üç şirketin ortağı konumundaki baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler için de konkordato talep edilmişti.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Üç şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, üç şirketin ortakları için ret kararı verdi. Mahkeme, üç şirketin konkordato talebini ise kabul etti.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya

BORÇ 130 MİLYON SEVİYESİNDE

Hürriyet'in haberine göre, bu karara aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire'nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi.