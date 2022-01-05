05 Ocak 2022, Çarşamba
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e konkordato şoku! 130 milyon borç ve hacizle karşı karşıya
Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler'in başı alacaklılarla derde girdi. Dinçerler'in aile şirketleri için konkordato kararı verilmişti. Ancak istinaf mahkemesi verilen kararı kaldırdı. Bu kararla beraber Dinçler ve ailesi 130 milyon lirayı bulan borçlar birlikte alacaklılarına karşı korumasız kaldı.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:38
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