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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk iddiası gündeme oturdu. Taraflar yaşananları kabul etmezken Demet Akalın'ın açıklamaları iddiaları güçlendirdi. İkilinin o geceye dair görüntüleri ortaya çıkarken şarkıcı eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını söyledi. Bilimlier açıklamasında, "Aslı, beni evden kovdu. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de..." dedi.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:11
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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier'i, sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

"BENİ EVDEN KOVDU"

'Magazin Masası'nda Esin Övet, olayla ilgili Bilimlier'le telefonla konuştuğunu ve şunları söylediğini dile getirdi: "Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de... Arada harcanıyorum."

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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

OLAYLI GECEDE NELER OLDU?

Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu ile yakınlaştıkları iddia edilen gece hakkında daha önce ihanet iddiasını reddetmiş ve eşinden özür dilemişti. Bilimlier o gece yaşananlarla ilgili şu sözleri söylemişti:

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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

"ONU KULİSTE AĞIRLADIM"

"Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım."

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Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gülşah Saraçoğlu'nun Deha Bilimlier'i izlediği olaylı geceye dair görüntüler ilk kez "Söylemezsem Olmaz" programında ekrana geldi.