05 Ocak 2022, Çarşamba
Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu
Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk iddiası gündeme oturdu. Taraflar yaşananları kabul etmezken Demet Akalın'ın açıklamaları iddiaları güçlendirdi. İkilinin o geceye dair görüntüleri ortaya çıkarken şarkıcı eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını söyledi. Bilimlier açıklamasında, "Aslı, beni evden kovdu. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de..." dedi.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:11
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