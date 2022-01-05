Gülşah Saraçoğlu ile görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Aslı Bilimlier Deha Bilimlier’i evden kovdu

"ONU KULİSTE AĞIRLADIM"

"Eşine âşık bir adamım. Gülşah, sahnemi çok seviyor ve izlemeye geliyor. Evi yakın ve iki kez üst üste geldi. Dans ederken düştü, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Sahnede mesafemi daha iyi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün ise onu, kuliste ağırladım."