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Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük Haldun Demirhisar'la görüntülenen Aleyna Tilki, yeni aşk bombasıyla gündeme oturdu. Genç şarkıcının, rapçi Uzi ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Daha önceden tanışan ve arkadaş olan genç aşıklar, şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:25
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Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

En son kendisinden yaşça büyük evli ve iki çocuk babası Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, yeni aşkı ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

15 GÜNDÜR AŞK YAŞIYORLAR

'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi gerçek ismiyle Utku Yalçınkaya'nın, 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkili, aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

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Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

Daha önceden tanışan ve arkadaş olan genç aşıklar, geçtiğimiz yıl Twitter'daki yazışmalarıyla gündeme gelmişti.

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Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

"HANİ KEKO SEVİYORDUN"

Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi'den 'Hani keko seviyordun' cevabı gelmişti.

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Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

"BİRAZ MAÇO BİRAZ DA KEKO OLSUN"

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki katıldığı bir programda biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyledi: