Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük Haldun Demirhisar'la görüntülenen Aleyna Tilki, yeni aşk bombasıyla gündeme oturdu. Genç şarkıcının, rapçi Uzi ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Daha önceden tanışan ve arkadaş olan genç aşıklar, şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.