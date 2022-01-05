05 Ocak 2022, Çarşamba
Aleyna Tilki’den aşk bombası! Rapçi Uzi ile birlikte olduğu ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük Haldun Demirhisar'la görüntülenen Aleyna Tilki, yeni aşk bombasıyla gündeme oturdu. Genç şarkıcının, rapçi Uzi ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Daha önceden tanışan ve arkadaş olan genç aşıklar, şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.
Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:25
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