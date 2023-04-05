HaberlerGaleriHadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”
Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise olaylı şekilde ayrılmıştı. Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam eden şarkıcının son fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Araç içinde fotoğrafını paylaşan popçunun parmağındaki yüzük gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin yüzüğüne kimileri 'alyans' derken kimileri ise 'dilek yüzüğü' yorumu yaptı.