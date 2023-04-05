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Haberler Galeri Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise olaylı şekilde ayrılmıştı. Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam eden şarkıcının son fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Araç içinde fotoğrafını paylaşan popçunun parmağındaki yüzük gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin yüzüğüne kimileri 'alyans' derken kimileri ise 'dilek yüzüğü' yorumu yaptı.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:47
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Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

Hadise alyansını taktı sosyal medya ikiye bölündü! Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalmıştı o yüzük ortalığı karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin araç içinden paylaştığı fotoğraf karesi gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

Araç içinden fotoğrafını paylaşan Hadise'nin parmağındaki yüzük dikkat çekti.

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Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

Hadise'nin alyansa benzeyen yüzüğü "Alyans mı dilek yüzüğü mü?" ikilemi yaratırken, ünlü şarkıcının bu fotoğrafı paylaşırken birine mesaj verip vermek istemediği merak konusu oldu.

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Hadise’nin parmağındaki yüzük olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Alyans mı dilek yüzüğü mü?”

GALATASARAYLI MERTENS'TEN HADİSE'YE OLAY ÇAĞRI

Bu sene Galatasaray tribünlerinin daimi ismi olan Hadise'ye, yıldız futbolcu Mertens'ten çağrı var. Güzel popçü ise henüz bu çağrıya yanıt vermedi.