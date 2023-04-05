İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Çelikkol Natali Yarcan ile birliktelik yaşamaya başladı. Bir aşk haberi de Mihre Mutlu'dan geldi. Hande Erçel'in yakın arkadaşı Mutlu, gönlünü Hakan Sabancı'nın arkadaşı Emre Erdoğan'a kaptırdı.