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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

2017 yılında nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Çelikkol Natali Yarcan ile birliktelik yaşamaya başladı. Bir aşk haberi de Mihre Mutlu'dan geldi. Hande Erçel'in yakın arkadaşı Mutlu, gönlünü Hakan Sabancı'nın arkadaşı Emre Erdoğan'a kaptırdı.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:13
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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

2017 yılında dünyaevine giren İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu iki yıl sonra oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Ancak çift geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.

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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

Ayrılığın ardından İbrahim Çelikkol Natali Yarcan ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Bir aşk haberi de Mihre Mutlu'dan geldi.

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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

Mihre Mutlu'nun gönlünü sosyetik isim Emre Erdoğan'a kaptırdığı ortaya çıktı.

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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

Hande Erçel ile yakın dost olan Mihre Mutlu'nın yeni sevgilisi Emre Erdoğan'ın Hakan Sabancı ile çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilenler arasında.

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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu’dan aşk bombası! Hande Erçel ve Hakan Sabancı...

İkilinin arasını Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yaptığı konuşuluyor.