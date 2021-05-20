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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar
Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl yaz aylarında Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin final yapmasının ardından soluğu Cedi Osman'ın yanında alan Şahin, sevgilisiyle birlikte Maldivler tatiline çıktı. Egzotik adaya giden Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın reklam yapmaması ise dikkat çekti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi 'bedava tatil' peşine düşmeyen ikili, bu tavırlarıyla bir kez daha takdir topladı.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:01
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