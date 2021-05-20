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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, geçtiğimiz yıl yaz aylarında Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin final yapmasının ardından soluğu Cedi Osman'ın yanında alan Şahin, sevgilisiyle birlikte Maldivler tatiline çıktı. Egzotik adaya giden Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın reklam yapmaması ise dikkat çekti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi 'bedava tatil' peşine düşmeyen ikili, bu tavırlarıyla bir kez daha takdir topladı.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:01
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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar

ATV'nin kısa süre önce final yapan dizisi 'Hercai' ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, 27. yaş gününü sevgilisi Cedi Osman'la birlikte kutladı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar

Güzel oyuncu, önceki gün NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı Cedi Osman ile Maldivler'in yolunu tuttu.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar

Yıldız basketbolcu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ebru Şahin'in yeni yaşını Maldivler'den paylaştığı romantik karenin altına yazdığı şu cümlelerle kutladı:

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar

'KELİMELER YETERSİZ'

"Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum."

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Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan reklamsız Maldivler tatili! Takdir topladılar

Cedi Osman, bu romantik paylaşımıyla beğeni rekorları kırarken güzel oyuncudan da birbiri ardına Maldivler pozları geldi.