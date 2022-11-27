27 Kasım 2022, Pazar
Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı
Ünlü şarkıcı Hadise ile 5 aylık evlilikleri 5 dakikada biten iş insanı Mehmet Dinçerler, geçen haftalarda eski eşine verdiği, değerinin 3 milyon lira olduğu öne sürülen yüzüğün replika çıkmasıyla çok konuşulmuştu. Mehmet Dinçerler, geçen gece Bebek'te 2 güzelle bir mekanda objektiflere yakalandı. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularına gülümseyen Dinçerler, yaptığı açıklamayla böyle hedef şaşırttı. İşte hareketli geceden görüntüler…
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:35
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