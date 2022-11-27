Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

Ünlü şarkıcı Hadise ile 5 aylık evlilikleri 5 dakikada biten iş insanı Mehmet Dinçerler, geçen haftalarda eski eşine verdiği, değerinin 3 milyon lira olduğu öne sürülen yüzüğün replika çıkmasıyla çok konuşulmuştu. Mehmet Dinçerler, geçen gece Bebek'te 2 güzelle bir mekanda objektiflere yakalandı. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularına gülümseyen Dinçerler, yaptığı açıklamayla böyle hedef şaşırttı. İşte hareketli geceden görüntüler…