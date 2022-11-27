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Haberler Galeri Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

Ünlü şarkıcı Hadise ile 5 aylık evlilikleri 5 dakikada biten iş insanı Mehmet Dinçerler, geçen haftalarda eski eşine verdiği, değerinin 3 milyon lira olduğu öne sürülen yüzüğün replika çıkmasıyla çok konuşulmuştu. Mehmet Dinçerler, geçen gece Bebek'te 2 güzelle bir mekanda objektiflere yakalandı. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularına gülümseyen Dinçerler, yaptığı açıklamayla böyle hedef şaşırttı. İşte hareketli geceden görüntüler…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:35
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Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

30 Nisan'da aile arasında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız gerçekleşen törenle evlenen Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini apar topar bitirmeye karar vermişlerdi. 30 Eylül'de tek celsede yollarını ayıran ünlü çiftten Hadise'nin, değerinin 3 milyon lira olduğu öne sürülen evlilik yüzüğünün replika olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Boşanmanın ardından yüzüğü elden çıkarmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince neye uğradığını şaşırmıştı.

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Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

YÜZÜĞÜ SATTI, HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞ YAPTI

Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro değer biçilmişti. Durum karşısında adeta sarsılan sanatçının, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladığı ortaya çıkmıştı.

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Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

"3 MİLYONLUK YÜZÜK TAKIYORSUN, DİKKAT ET"

Mehmet Dinçerler'in, evli oldukları dönemde Hadise'ye, "3 milyon TL'lik yüzük takıyorsun, dikkat et" diyerek, baskı yaptığı da basına yansıyan iddialar arasındaydı.

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Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

YENİKÖY'DE 40 MİLYONLUK YALI

Güzel şarkıcının, boşandığı Dinçerler'le yaşadığı Riva'daki evinden taşınacağı da öğrenilmişti. 37 yaşındaki şarkıcının bir süredir aradığı yalı dairesini Yeniköy'de bulduğu ve söz konusu eve 40 milyon TL ödediği ortaya çıkmıştı.

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Hadise’nin eski kocası Mehmet Dinçerler yine gece kaçamağında yakalandı! Yanındaki kadınlar sorulunca böyle hedef şaşırttı

ESMER GÜZELLE EL ELE

Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda bir otelde yemek yemişti. İddiaya göre Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele gelmiş; kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen iş insanı, mekandan tek başına çıkmıştı.