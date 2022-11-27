27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

'Survivor 2021' şampiyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 defa başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile aynı sene yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, ilk düğünü Kapadokya'da ikinci düğünlerini Antalya'da yaptı. Tüm imkanlarını seferber çiftten İlayda Şeker'in gelinliği çok konuşulurken düğünde paralar havada uçuştu.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 12:17
  • 1
  • 148
Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

İsmail Balaban, şampiyonluk elde ettiği kaldırdığı Survivor 2021 esnasında Gamze Atakan ile nişan atmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 148
Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

Uzun zaman aşk hayatıyla asından sık sık söz ettiren 35 yaşındaki başpehlivan İsmail Balaban, aynı sene bir diğer yarışmacı İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra beklenmedik bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.

  • 3
  • 148
Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

İkili, geçtiğimiz hafta nişan haberiyle gündem olmuştu. İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk takmıştı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

  • 4
  • 148
Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

NİŞANLIKLIK 1 GÜN SÜRDÜ

Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan ikili, Şeker'in memleketi olan Ürgüp'te nikâh masasına oturdu. Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

  • 5
  • 148
Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in karşılıklı zeybek oynadığı anlar dikkat çekti. Takipçilerinden ikiliye "Mutluluklar" yorumları yağdı.