Survivor şampiyonu İsmail Balaban’dan Antalya’da ikinci düğün! İsmail Balaban İlayda Şeker ile evlendi! Paralar havada uçuştu

'Survivor 2021' şampiyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 defa başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile aynı sene yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, ilk düğünü Kapadokya'da ikinci düğünlerini Antalya'da yaptı. Tüm imkanlarını seferber çiftten İlayda Şeker'in gelinliği çok konuşulurken düğünde paralar havada uçuştu.