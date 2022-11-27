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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den itiraflar peş peşe geldi! Yakın arkadaşı ve meslektaşı Fatma Toptaş'ın doğum günü partisine katılan oyuncu Demet Özdemir, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yemek yapmakla alakalı konuşan ve elinin lezzetli olduğunu dile getiren Özdemir, geçen haftalarda evlendiği Oğuzhan Koç'un mutfaklara arasının nasıl olduğu sorulması üzerine, Demet Özdemir'den itiraflar geldi! "Özür dilerim aşkım…"

Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:53
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

Ünlü oyuncu Fatma Toptaş, dün 40'ıncı yaşına bastı. Kutlama için hemen hemen 3 yıldır ilişkisi olduğu sevgilisi Gürkan Topçu'nun Yeniköy'deki mekanında arkadaşlarıyla toplanan gelen oyuncunun doğum gününe, meslektaşı ve yakın dostu Demet Özdemir (30) de katıldı. Çıkışta magazincilerin sorularını cevaplayan Topbaş, "Aslında benim haberim yoktu. Gürkan arkadaşlarımı organize ederek bana bu geceyi ayarlamış" diyerek, kendisine sürpriz yapıldığını anlattı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

"EVLİLİK DE YAKINDA OLACAK"

Demet Özdemir ile yıllardır bilinen dostluğu ile alakalı konuşan ve yeni yaşında dilek dileyen Topbaş, "Altı yıl bitecek. Koca altı yıl çok güzel geçti. Biz Demet ile abla kardeş gibi olduk. Yeni yaşımda da sağlık, huzur, mutluluk, evlilik ve aşk diliyorum. Zaten evlilik de yakında olacak gibi" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

"NADİR YEMEK YAPIYORUM"

Özdemir, konu yemeklerden açıldığı sırada, "Çok nadir yemek yapıyorum ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anneme bazen sipariş veriyoruz çünkü annelerin yaptığı yemek hiçbir yerdeki gibi olmuyor, olmaz da" şeklinde konuştu.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

"ÖZÜR DİLERİM AŞKIM" DEDİ BOMBAYI PATLATTI

Gazetecilerin 28 Ağustos'ta dünyaevine girdiği şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilgili olarak "Oğuzhan Bey hamarat mıdır?" sorması üzerine güzel oyuncu, "Böyle şeyler başlık yapılıyor ama açıkça söyleyeceğim. Özür dilerim aşkım. Oğuzhan mutfağa girmeyi hiç sevmiyor arkadaşlar. Öyle bir niyeti yok yok, hiç olmadı" diyerek kahkaha attı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

"ANLAŞTIK DİYEMİYORUM"

Geçtiğimiz hafta Aslı Enver'in Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaşacağı diziden, Enver'in hamile olduğu gerekçesiyle ayrıldığı iddia edilmişti. Meslektaşı projeden ayrılma kararı alınca, yapım şirketi de rol için Demet Özdemir'e teklif götürmüştü. Ünlü isim, konuyla ilgili sorular karşısında, "Çok üst üste haberler çıktı. Çok isterim net bir şey söylemek, bir şeye karar verilince tabii ki imza aşamasına gelirsek dile getiririm. Şu an tamamen anlaştık diyemiyorum" açıklamasını yaptı.