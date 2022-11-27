27 Kasım 2022, Pazar
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den itiraflar peş peşe geldi! Yakın arkadaşı ve meslektaşı Fatma Toptaş'ın doğum günü partisine katılan oyuncu Demet Özdemir, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yemek yapmakla alakalı konuşan ve elinin lezzetli olduğunu dile getiren Özdemir, geçen haftalarda evlendiği Oğuzhan Koç'un mutfaklara arasının nasıl olduğu sorulması üzerine, Demet Özdemir'den itiraflar geldi! "Özür dilerim aşkım…"
Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:53
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