Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den çok konuşulacak itiraflar! Oğuzhan Koç buna ne diyecek! “Özür dilerim aşkım açıkça söyleyeceğim”

"EVLİLİK DE YAKINDA OLACAK"

Demet Özdemir ile yıllardır bilinen dostluğu ile alakalı konuşan ve yeni yaşında dilek dileyen Topbaş, "Altı yıl bitecek. Koca altı yıl çok güzel geçti. Biz Demet ile abla kardeş gibi olduk. Yeni yaşımda da sağlık, huzur, mutluluk, evlilik ve aşk diliyorum. Zaten evlilik de yakında olacak gibi" ifadelerini kullandı.