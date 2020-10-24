Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den olay yaratan paylaşım: Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz!

Hülya Açıkgöz kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz şu cevabı verdi "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar… Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim"