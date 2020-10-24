Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den olay yaratan paylaşım: Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz!

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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den olay yaratan paylaşım: Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den olay yaratan paylaşım: Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz!
Şarkıcı Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün arası geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları tartışma sonrası bozulmuştu. Neredeyse kanlı bıçaklı duruma gelen iki kardeş mahkemelik olmuştu. Hülya Açıkgöz sosyal medyadan gelen soruya verdiği yanıtla olay yarattı. Hadise ile aralarında olanlarda neden kendisini ifade etmediği sorulan Açıkgöz, "Konuşursam Hadise Türkiye'ye adım atamaz!" dedi. İşte Hülya Açıkgöz'ün o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 17:05
Şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile arası bir türlü düzelmiyor. Geçtiğimiz yıl patlak veren olaylar sonra Hadise ablası Hülya Açıkgöz'ün arası açılmış iki kardeş neredeyse kanlı bıçaklı olmuşlardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise'nin uzun süredir görüşmediği hatta davalık olduğu ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruya verdiği cevap ile kafaları karıştırdı.
Hülya Açıkgöz kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz şu cevabı verdi "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye'ye adım atamazlar… Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim"
KAVGANIN GEÇMİŞİ
Hadise'nin menajerliğini, ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçtiğimiz sene, iki kardeş arasında ipler koptu. Ünlü şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.
Hülya Açıkgöz ise iddialarını yalanlamış, kardeşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasını da, "Adı üstünde benim profilim. İstediğim fotoğrafları siler eklerim. Doğru değil mi? Ruhen yeni bir sayfaya ihtiyaç vardı sanırım. Büyük bir şey aranmasın arkasında." sözleriyle açıklamıştı.