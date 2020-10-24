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Haberler Galeri Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Kudret Candemir karakteriyle ekranlara gelen usta oyuncu Tamer Levent, sosyal meydanın gündemine oturdu. Bugüne kadar rol aldığı her dizide başarısıyla göz dolduran Tamer Levent'in özel hayatı mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tamer Levent'in eşi merak konusu oldu. Maria ile Mustafa'nın usta ismi Tamer Levent'in eşi bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:31
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Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

Maria ile Mustafa dizisiyle izleyicilerin dikkatini çeken Tamer Levent, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan usta oyuncunun eşi merak konusu oldu. İşte Tamer Levent ve birçok ünlü ismin eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

JESSICA MAY

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Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

JESSICA MAY VE EŞİ HÜSEYİN KARA

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Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

JESSICA MAY VE EŞİ HÜSEYİN KARA

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Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

JESSICA MAY VE EŞİ HÜSEYİN KARA