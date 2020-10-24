Maria ile Mustafa’nın Kudret Candemir’i Tamer Levent’in eşi bakın kim çıktı!

Maria ile Mustafa dizisinde canlandırdığı Kudret Candemir karakteriyle ekranlara gelen usta oyuncu Tamer Levent, sosyal meydanın gündemine oturdu. Bugüne kadar rol aldığı her dizide başarısıyla göz dolduran Tamer Levent'in özel hayatı mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Tamer Levent'in eşi merak konusu oldu. Maria ile Mustafa'nın usta ismi Tamer Levent'in eşi bakın kim çıktı!