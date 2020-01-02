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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

Şarkıcı Hadise ve kardeşlerinin arası geçtiğimiz yıl annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrası açılmış, Hadise maddi ve manevi olarak kardeşlerine arkasını dönmüştü. Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şarkıcının yakın çevresindeki isimlere adeta ateş püskürdü. Başta Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk olmak üzere kardeşinin çevresindekiler için demediğini bırakmayan Açıkgöz'den zehir zemberek sözler geldi.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 09:52
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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından; şarkıcının yakın çevresine zehir zemberek sözler söyledi.

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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

Hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Hülya Açıkgöz, Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk için: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, ihanetçi olduğunu öğrendim" dedi. Kardeşinin çevresindeki isimlere sitem eden Açıkgöz, Hadise'nin arkadaşı Sevda Durukan için de "Durukan'ın yılan olduğunu öğrendim" dedi.

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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

Açıkgöz sözlerine "2020 senesi için de hayırlısını diliyorum. Tepeden bakanlar bir kat aşağıya insinler. Ezilenler de ayağa kalksınlar. Kim olursa olsun karşınızda kendinizi ezdirmeyin. Sizi sevmeyeni sevmeyin, siz saymayanı saymanın. Sonrası zaten basit sevgiyle kalın" diyerek devam etti.

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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Paylaşımları kısa sürede tepki çeken Hülya Açıkgöz, Instagram hesabından yaptığı tüm açıklamaları silmesinin ardından erkek kardeşi Murat Açıkgöz'ün fotoğrafını paylaşarak manidar bir not yazdı.

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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

Paylaşıma, "Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır. İyi ki doğdun Aslan kardeşim. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın" notunu ekleyen Açıkgöz'ün bu paylaşımlarına hedef aldığı isimlerin ve kardeşi Hadise'nin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.