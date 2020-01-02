Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü

Paylaşıma, "Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır. İyi ki doğdun Aslan kardeşim. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın" notunu ekleyen Açıkgöz'ün bu paylaşımlarına hedef aldığı isimlerin ve kardeşi Hadise'nin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.