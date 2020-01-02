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Hadise’nin ablası Hülya Açıkgöz sosyal medyadan ateş püskürdü
Şarkıcı Hadise ve kardeşlerinin arası geçtiğimiz yıl annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrası açılmış, Hadise maddi ve manevi olarak kardeşlerine arkasını dönmüştü. Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şarkıcının yakın çevresindeki isimlere adeta ateş püskürdü. Başta Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk olmak üzere kardeşinin çevresindekiler için demediğini bırakmayan Açıkgöz'den zehir zemberek sözler geldi.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 09:52
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