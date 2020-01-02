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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yeni yıl için bir mesaj yayımladı. Sosyal medyayı etkin kullanan ünlülerden biri olan Oktay Kaynarca, fotoğrafıyla dikkat çekti. Sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın karizmatik pozu sondası gençlik fotoğrafları merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 03:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 03:39
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Hızır karakteriyle ATV'de reyting rekorlarını altüst eden Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Oktay Kaynarca, 2020 mesajıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Karizmatik pozuyla sevenleri tarafından sosyal medyanın da gündemine taşınan Oktay Kaynarca, yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Oktay Kaynarca'nın "Güzel senelerimiz olsun... Gözlerinizden öperim..." paylaşımı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın karizmatik pozu sondası gençlik fotoğrafları merak konusu oldu. İşte Oktay Kaynarca ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda