Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yeni yıl için bir mesaj yayımladı. Sosyal medyayı etkin kullanan ünlülerden biri olan Oktay Kaynarca, fotoğrafıyla dikkat çekti. Sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Oktay Kaynarca'nın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın karizmatik pozu sondası gençlik fotoğrafları merak konusu oldu.