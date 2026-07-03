Hadise'den Umut Akyürek'e 60 bin liralık dava

"Onlar gibiler yüzünden bu gençlik bu halde. Donla sahneye çıkan kadınlar yüzünden, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu haldeler. Hadise ve onun gibi rol modeller olduğu sürece zaten bu işin çivisi çıkmış."

Akyürek, kızı Melek Bal'ın gündeme gelmesinin ardından sosyal medya üzerinden Hadise ve Gülşen'e yönelik dikkat çekici açıklama yapmıştı. Akyürek, gençlerin içinde bulunduğu durumdan bu isimlerin sahne kostümlerini ve performanslarını sorumlu tutarak şunları söylemişti:

Milliyet'te yer alan habere göre; Hadise'nin avukatı Orhan Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Umut Akyürek'in kendi ailevi sorunlarının ve evladının beğenmediği davranışlarının sorumluluğunu müvekkiline yüklemeye çalıştığı vurgulandı.

Söz konusu ifadelerin Hadise'yi "ahlak bozmakla" itham ederek bir linç kampanyasına maruz bıraktığı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı oluşturduğu öne sürüldü.

Orhan Müezzinoğlu, "Umut Akyürek'in suç teşkil eden eylemleri yüzünden müvekkilimiz adeta bir linç kampanyası ile baş başa kalmıştır. Müvekkili çocukların ve gençlerin ahlakını bozan kişi olarak ilan etmiş ve itibar suikastı yürütmüştür. Umut Akyürek'in amacı, müvekkilin hem ekonomik hem de mesleki itibarına zarar vermektir. Bu nedenle müvekkilin kişilik haklarına hukuka aykırı bulunan Umut Akyürek'in 60 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.