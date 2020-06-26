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Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise, kameralara yakalanmamak için yeni önlemler aldı. Karantina sürecinde sevgilisinin yaşadığı siteye girerken sık sık kameralara yakalanan şarkıcı bu durumdan rahatsız oldu. Aracı ve plakası gazeteciler tarafından bilinen Hadise, siteye girerken yakalanmamak için düşük model bir otomobil aldı

Giriş Tarihi: 26.06.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 15:17
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Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 5 ay önce oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.

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Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

İlişkisini basından uzak tutmaya çalışan şarkıcı, sevgilisiyle sürekli evde buluşmayı tercih etse de Yıldırım'ın yaşadığı sitenin önünce defalarca aracıyla yakalandı.

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Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

Lüks aracı ve plakası tanınmaya başlayan şarkıcı, bu durumdan rahatsız olup sevgilisinin evine giderken yakalanmamak için yeni bir önlem aldı.

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Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

DÜŞÜK MODEL BİR ARAÇ ALIP SEVGİLİSİYLE GEZMEYE BAŞLADI

Günaydın'da yer alan habere göre; ilişkisini basından uzak durmak isteyen şarkıcı, yeni bir araç satın aldı.

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Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

Özel tasarım minibüsü ile lüks cipini garaja çeken Hadise, geçtiğimiz günlerde kimsenin dikkatini çekmeyecek düşük model bir araç satın aldı. Aracın camlarına film taktıran Hadise, sevgilisiyle bu araçla dolaşmaya başladı.