Hadise’den Kaan Yıldırım önlemi! Yakalanmamak için...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Hadise, kameralara yakalanmamak için yeni önlemler aldı. Karantina sürecinde sevgilisinin yaşadığı siteye girerken sık sık kameralara yakalanan şarkıcı bu durumdan rahatsız oldu. Aracı ve plakası gazeteciler tarafından bilinen Hadise, siteye girerken yakalanmamak için düşük model bir otomobil aldı