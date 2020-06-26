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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!
Şarkıcı Alişan, ailesi ve çocuğunun bakıcısının içinde bulunduğu arabayla kaza yapmış, takla atan araç metrelerce sürüklenmişti. Kazayı hafif yaralanmayla atlatan Alişan ve ailesi, hastaneden taburcu olmalarının ardından İstanbul'a geri döndü. Kazanın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Buse Varol, sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söylerken 5 haftalık hamile olduğu müjdesini verdi.
Giriş Tarihi: 26.06.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 14:14
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