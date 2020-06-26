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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!

Şarkıcı Alişan, ailesi ve çocuğunun bakıcısının içinde bulunduğu arabayla kaza yapmış, takla atan araç metrelerce sürüklenmişti. Kazayı hafif yaralanmayla atlatan Alişan ve ailesi, hastaneden taburcu olmalarının ardından İstanbul'a geri döndü. Kazanın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Buse Varol, sağ kurtuldukları için şanslı olduklarını söylerken 5 haftalık hamile olduğu müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 26.06.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 14:14
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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki çocuğu ve bakıcısıyla Manisa'da kaza geçirdi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!

Otobanda 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çiftten Buse Varol, Instagram hesabından kaza sonrası ilk paylaşımı yaptı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!

Eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı:

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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!
"Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Bir daha yaşatmasın Allah'ım. Hiç kimseye… Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır."
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Alişan’ın eşi Buse Varol kazanın ardından bebek müjdesini duyurdu!

Hamile olduğunu da açıklayan Varol, sözlerine şöyle devam etti: "Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah. Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."