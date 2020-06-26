26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

İlk iki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gençliğim Eyvah'ın 3'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla dikkat çeken Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde DNA testi sonuçları ortalığı karıştırıyor. Sonuçlar Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif ve Zekeriya hem evlerinden hem de dükkanlarından oluyor. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşacanaklar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 18:18 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 18:21
  • 1
  • 10
Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

2. bölümüyle beğeni toplayan ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Benim babam kim?" sözleri damga vurdu. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşanacaklar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar.

  • 3
  • 10
Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler.

  • 4
  • 10
Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır.

  • 5
  • 10
Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.