Gençliğim Eyvah’ta DNA testinin sonuçları ortalığı karıştırıyor!

İlk iki bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gençliğim Eyvah'ın 3'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla dikkat çeken Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde DNA testi sonuçları ortalığı karıştırıyor. Sonuçlar Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif ve Zekeriya hem evlerinden hem de dükkanlarından oluyor. İşte Gençliğim Eyvah'ın yeni bölümünde yaşacanaklar...