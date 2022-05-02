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Haberler Galeri Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

Ünlülerin bayram coşkusu… Ünlü sunucu Çağla Şıkel annesinin elini öptü, Burcu Esmersoy çikolata uzattı, Cüneyt Arkın eşi ile mesaj gönderdi, Mehmet Dinçerler ile geçen günlerde Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ise düğün sonrası ilk paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bugün tüm dünyada kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden aileleri ile paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı kutlaması…

Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:17
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Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

Çağla Şıkel annesinin elini öptü, Alişan çocuklarını, Engin Akyürek çimlere uzanarak bayramı kutladı. Gizli kapaklı evlenen Hadise ise düğün sonrası ilk defa paylaşım yaptı. İşte ünlülerin bayram paylaşımları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

BURCU ESMERSOY

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Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

ENGİN AKYÜREK

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Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

CÜNEYT ARKIN

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Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile  kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU