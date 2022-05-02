Hadise’den düğün sonrası ilk paylaşım! Cüneyt Arkın’dan eşi ile mesaj, Çağla Şıkel annesi ile kutlarken Alişan’dan da çocuklarıyla bayram fotoğrafı geldi…

Ünlülerin bayram coşkusu… Ünlü sunucu Çağla Şıkel annesinin elini öptü, Burcu Esmersoy çikolata uzattı, Cüneyt Arkın eşi ile mesaj gönderdi, Mehmet Dinçerler ile geçen günlerde Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise ise düğün sonrası ilk paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bugün tüm dünyada kutlanıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden aileleri ile paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı kutlaması…