Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile kendisinden 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'den peş peşe balayı kareleri gelmeye başladı. Çiçeği burnunda ikili, arkadaşlarıyla birlikte, özel jetle Paris'in yolunu tuttu. Seda Sayan, bir süredir birliktelik yaşadığı Çağlar Ökten ile sürpriz ve hızlı bir şekilde dünyaevine girdi. Sayan, 7. evliliği ile günlerdir magazin gündeminden düşmezken, nikahta Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in olmaması gözlerden kaçmadı. Üvey babasından 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı öne sürüldü. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile balayından kareler paylaştı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.