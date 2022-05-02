02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile kendisinden 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'den peş peşe balayı kareleri gelmeye başladı. Çiçeği burnunda ikili, arkadaşlarıyla birlikte, özel jetle Paris'in yolunu tuttu. Seda Sayan, bir süredir birliktelik yaşadığı Çağlar Ökten ile sürpriz ve hızlı bir şekilde dünyaevine girdi. Sayan, 7. evliliği ile günlerdir magazin gündeminden düşmezken, nikahta Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in olmaması gözlerden kaçmadı. Üvey babasından 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı öne sürüldü. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile balayından kareler paylaştı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.05.2022 17:18
  • 1
  • 140
Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

SEDA SAYAN'DAN MUTLU BALAYI KARESİ

Arkadaşlarını da yanlarına aldılar özel jetle Paris'e uçtular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 140
Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

OĞULCAN'IN TEPKİSİ ORTAMI BUZA ÇEVİRDİ

Oğulcan Engin ve sevgilisi Miray Daner'e Seda Sayan soruldu, Oğulcan'ın verdiği tepki karşısında ortalık buz kesti!

  • 3
  • 140
Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

SÜRPRİZ DÜĞÜN

Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den geçen Pazar günü sürpriz hamle geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki bir otelde dünyaevine girdi.

  • 4
  • 140
Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

Sürpriz evlilikleriyle magazin gündeminde büyük ses getiren Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah törenine dair detaylar ise çok konuşuldu.

  • 5
  • 140
Seda Sayan ile 26 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’den ilk balayı karesi! Özel jetle Paris sefası

OĞLU NİKAHA KATILMADI

Özellikle Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikah merasimine katılmaması birçok kişinin dikkatini çekti.