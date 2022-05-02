Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: "Daha çok babaya benziyor ama..."

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeği Kurt Efe'yi görmeye gitti... 2016'da dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020 yılında güzeller güzeli kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk defa anne-baba olma duygusunu yaşadı. Popüler çift geçen aylarda da ikinci bebek haberini duyurdu. Aynı zamanlarda Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de hamile olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatlıtuğ çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe ismni koydukları bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, doğumun ardından hastaneye koştu. Kenan, Kurt Efe'nin kime benzediği ile ilgili sorulara ilk defa cevap verdi.