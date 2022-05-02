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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: "Daha çok babaya benziyor ama..."

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: "Daha çok babaya benziyor ama..."

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un bebeği Kurt Efe'yi görmeye gitti... 2016'da dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020 yılında güzeller güzeli kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk defa anne-baba olma duygusunu yaşadı. Popüler çift geçen aylarda da ikinci bebek haberini duyurdu. Aynı zamanlarda Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in de hamile olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatlıtuğ çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe ismni koydukları bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, doğumun ardından hastaneye koştu. Kenan, Kurt Efe'nin kime benzediği ile ilgili sorulara ilk defa cevap verdi.

Giriş Tarihi: 02.05.2022 13:35
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: Daha çok babaya benziyor ama...

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmişti... Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: Daha çok babaya benziyor ama...

2. KEZ BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALACAKLAR

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: Daha çok babaya benziyor ama...

İLK GÖZ AĞRILARI LALİN

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: Daha çok babaya benziyor ama...

Şimdilerde ikinci kızını dünyaya getirmeye hazırlanan Sinem Kobal, Nisan ayında ilk bebeğini kucağına alan Başak Dizer'i ziyarete gitmişti eşi Kenan İmirzalıoğlu ile.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’yi Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal görmeye gitti! İmirzalıoğlu anlattı: Daha çok babaya benziyor ama...

ATV'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Kim Milyoner Olmak İster?' in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus'ta bulunan spor salonundan çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceğini söyledi.