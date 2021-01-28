Hadise’den barışma sonrası Kaan Yıldırım paylaşımı

PAYLAŞIMLA AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Yıldırım'ın paylaşımından kısa bir süre Hadise, yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını duyurmuştu. 35 yaşındaki popçu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.



