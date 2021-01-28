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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Hadise’den barışma sonrası Kaan Yıldırım paylaşımı
2020 yılına aşklarıyla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberi hayranlarını üzmüştü. Ayrılığa fazla dayanamayan çift yeniden bir araya geldi. Yıldırım ile mutlu olduklarını duyuran Hadise'den barışma sonrası ilk paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 28.01.2021 14:42
Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüs testi pozitif çıkan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.
PAYLAŞIMLA AYRILIĞI DUYURMUŞTU
Yıldırım'ın paylaşımından kısa bir süre Hadise, yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını duyurmuştu. 35 yaşındaki popçu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Kaan Yıldırım ile sekiz aylık ilişkisini bitiren Hadise, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, kameralar karşısında güzel haberi vermişti.
Hadise, "Bir ilişki başladığında 'ayrılıyorlar' oluyor, sonra 'tekrar barıştılar' oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020 yılında hangimizin psikolojisi yerindeydi ki. Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" şeklinde konuşmuştu.