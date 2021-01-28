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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Futbolcu Gökhan Töre ve Buket Töre’nin kızı dünyaya geldi! İşte Adel bebek... Futbolcu Gökhan Töre ve Buket Töre’nin kızı dünyaya geldi! İşte Adel bebek...
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve Buket Töre, kızlarını kucağuna aldı. 2020 yılında nikah masasına oturan çift, bebeklerine Adel ismini verdi. Sosyal medya hesabından kızıyla ilk fotoğrafını paylaşan Töre, "Hayatımıza hoş geldin güzel kızım..." mesajını not düştü. İşte Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızı Adel...
Giriş Tarihi: 28.01.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 15:05
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre iki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten boşamasından bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 10 ay önce gizlice nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mimar Buket Töre ile mutlu bir evlilik sürdüren Töre, baba olmanın sevinci yaşadı.
BEBEKLERİNİN İSMİ ADEL OLDU
Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, bugün Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Adel ismini verdi.
Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre'yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
ADEL'İN İLK FOTOĞRAFI
Gökhan Töre sosyal medya hesabından da ilk paylaşımını yaptı. Beşiktaşlı yıldız, Instagram'dan paylaştığı bu kareye, "Hayatımıza hoş geldin güzel kızım..." mesajını not düştü.