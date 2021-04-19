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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...
Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a açtığı boşanma davasının ardından patlayan yasak aşk skandalıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Hadise'nin yasak aşkını Şuşu lakaplı falcı Şengül Boybaş'ın patlattığı gündeme gelirken ablası Hülya Açıkgöz'ün Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği iddiası da gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:16Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:16