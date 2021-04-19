Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası ile ilgili çok konuşulacak yeni iddialar gündeme geldi. Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

