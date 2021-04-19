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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a açtığı boşanma davasının ardından patlayan yasak aşk skandalıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Hadise'nin yasak aşkını Şuşu lakaplı falcı Şengül Boybaş'ın patlattığı gündeme gelirken ablası Hülya Açıkgöz'ün Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği iddiası da gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:16
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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan yasak aşk iddiası ile ilgili çok konuşulacak yeni iddialar gündeme geldi. Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.

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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Hadise'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Öte yandan Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası Hülya Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında...

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Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk skandalında şok iddia! Ablası Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

İşte Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrap ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiasının ayrıntıları...