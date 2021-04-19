19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bugüne kadar her fırsatta aşk yaşadıkları haberlerini yalanlayan ikili, dizilerini sezon finali yapmasının ardından baş başa tatile çıktı. Hayranlarının objektifine takılan çiftin aşkı, belgelendi. İşte Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:45
  • 1
  • 8
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Aşk iddialarını sürekli havada bırakan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'e gittiği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, aynı dizide rol almaya başladıkları günden itibaren aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmişti. Her fırsatta iddiaları yalanlayan ikili bu kez fena yakalandı.

  • 3
  • 8
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Set dışında da sürekli yan yana vakit geçiren, spora bile birlikte giden ikili hayranlarının objektifine yakalandı.

  • 4
  • 8
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Maldivler'de alan Bürsin ve Erçel'in aşk kaçamağı görüntülendi.

  • 5
  • 8
Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

İşte o fotoğraf…