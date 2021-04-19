Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bugüne kadar her fırsatta aşk yaşadıkları haberlerini yalanlayan ikili, dizilerini sezon finali yapmasının ardından baş başa tatile çıktı. Hayranlarının objektifine takılan çiftin aşkı, belgelendi. İşte Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in o fotoğrafları...