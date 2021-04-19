Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191'nci bölümünde, Hızır Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşine düşer. Listedekileri tek tek avlayarak intikamını almaya çalışırken Alpasrlan, amcasını korumak için iyileştiğini herkesten saklar. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...