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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 191'nci bölümünde, Hızır Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşine düşer. Listedekileri tek tek avlayarak intikamını almaya çalışırken Alpasrlan, amcasını korumak için iyileştiğini herkesten saklar. Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:47
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ın intikam listesi! Hepsini tek tek…

Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.